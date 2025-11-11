快訊

近七成員工薪資 低於平均

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處昨（10）日公布今年前九月全體受僱員工經常性薪資平均為47,751元，年增3%，創25年同期新高；累計總薪資達56.2萬元，年增3.67%。值得注意的是，今年前九月經常性薪資低於平均數的員工比率為69.77%，亦寫歷年同期新高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲解釋，這項比率雖較今年第1季69.81%，以及今年上半年69.82%略降，但仍顯示高薪族群的薪資拉升整體平均，導致平均以下人數比重同步擴大。

若剔除物價因素，前九月實質經常性薪資為43,652元，年增1.21%；累計實質總薪資為53.2萬元、年增1.87%，也是近七年同期高點。

譚文玲指出，經常性薪資上升，主因是最低工資調升及廠商普遍調薪帶動；至於非經常性薪資成長，則與景氣及企業營收表現關聯度高。觀察最新數據，實質經常性與總薪資均維持正成長，且總薪資增幅更高，顯現非經常性薪資貢獻度較大，特別是電子業熱潮，明顯拉升整體平均。

單看今年9月狀況，全體員工經常性薪資為48,110元，年增3.19%；非經常性薪資為9,342元，合計總薪資平均數為57,452元，年增1.85%。

另外主計總處也公布9月全體員工加班狀況，其中製造業加班工時維持高檔，平均達16.8小時，年增0.8小時，已連16月正成長；電子零組件製造業前九月平均每月加班27.5小時，更寫下46年同期新高，顯示產業接單動能仍強。

薪資 加班

