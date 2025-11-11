聽新聞
歷年最強10月！上市櫃營收 全年挑戰50兆元
上市櫃公司十月總營收四點六四兆元、年增百分之十一，超越去年同期四點一六兆元的紀錄，締造歷年「最強光輝十月」新高。儘管今年十月新增不少國定假期，工作天數較少，上市櫃公司依舊繳出超預期的成績單，法人估全年營收有望挑戰五十兆元新猷。
十月營收表現僅次於九月的四點六八兆元，為史上第二高單月紀錄。整體而言，上市櫃營收表現創下三大里程碑，包括歷年最強十月、累計前十月營收也創歷年同期新高，更是首度連四個月站穩四兆元大關，彰顯台灣ＡＩ電子供應鏈在全球產業中展現強勁的復甦動能與韌性。
第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清等指出，十月共有七十一家公司營收創新高，其中ＡＩ、半導體及高階零組件領域的指標公司居功厥偉，包括「護國神山」台積電、代工龍頭鴻海，以及川湖、台達電、力旺、京元電、創意、群聯及jpp-KY等ＡＩ供應鏈核心大廠皆名列其中，顯示ＡＩ產業已成為推升台灣電子業營收規模擴張的主要引擎。
展望第四季，上市櫃整體營收增長動能依然強勁。法人分析，市場高度期待輝達GB300系列伺服器將在本季啟動出貨，相關供應鏈將直接受到助益，進而帶動第四季營收顯著增長。
