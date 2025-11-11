公股投信整併規畫轉向四合一 第一金投信為合併主體

民營金控近年來併購動作不斷，公股金融體系也開始有動作。知情人士透露，公股金控將由投信整併先行，併購方向近幾個月也出現轉彎，從原本的「二二併」改成「四合一」，依目前規畫，第一金投信將為存續投信，合併兆豐、合庫和華南永昌投信。

據了解，兆豐、合庫、第一和華南等四家金控高層已有朝「四合一」推動整併的共識；至於為何第一金投信是合併主體？原因並非第一金投信董事長尤昭文為投信顧公會理事長，而是考量第一金投信在投信業的市占規模排名四家公股投信之冠。

四家公股投信的合併已推進多時，就連有民股大股東的華南金控也支持公股投信合併。消息來源透露，早在今年六月華南金最大民股股東林明成交棒長子、華南金暨銀行副董事長林知延之前，林明成已同意讓華南永昌投信加入公股投信整併的行列。

據指出，約半年前公股投信的整併方案為分兩階段，第一階段先「二二併」，第二階段再「二合一」；其中「二二併」由合庫與兆豐投信合併、華南永昌與第一金投信合併，之後兩家存續投信再合併為一家。

不過，近月前已改弦易轍，知情人士說，規畫第一金投信為存續投信，去合併另外三家公股投信，而這四家投信要各自委請財顧進行實地查核，以決定合併後對存續投信的持股比率，若參與合併案的公股金控希望取得更多持股，就須透過參與對投信現金增資的方式來進行；也就是說，公股金控在投信「嫁」出去後，若持股比率仍達百分之廿五，則仍會對該轉投資編合併報表，若持股比率不到百分之廿，僅為單純的股東。

至於公股金控之間能否推動「金金併」、「金銀併」，或是「銀銀併」？多位公股高層則不約而同回應，「很難」。一位公股高層指出，銀行是公股金控的主體，主體對主體的整併難度很大，尤其是每家公股銀行都有工會，幾十年來均反對與金控或銀行有關的「公公併」。另一位公股高層則說，若從公股金控旗下的投信、資產管理等子公司推動整併，困難度會比銀行小得多，且相對於「公民併」，公股之間的整併比較不會因為價格而招致「圖利」罵名的隱憂。

另一位公股人士表示，公股金控對外發動整併，主要有三大障礙，一是對外整併都要至少三年才有綜效，換言之三年內獲利都會受影響，但公股董總面臨時刻緊追的獲利壓力，沒有長期布局空間，一旦獲利下降，財政部或立委都會關切；二是對外談判不具機動性，不但要提報董事會，也要事先向財政部報准，不像民間金融業可隨時出擊；三是價格太低買不到，出太高變成「圖利」，因此公股金控發動整併，即使努力，到頭來也多是「出師未捷」。