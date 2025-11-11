吳大任：電子業獨強 多數無感薪資增幅

主計總處薪資統計顯示，今年前三季員工經常性薪資年增率創廿五年最高，但有近七成員工經常性薪資低於平均值，主要原因即是高薪族拉高平均值。中央大學經濟系教授吳大任表示，台灣經濟主要靠出口，今年主力尤其是ＡＩ，如果電子業相關就業人口全數計入約一百萬人，少數人把薪資拉高，多數人對薪資增幅無感。此外，近期ＡＩ泡沫風險不確定性升高，加上二三二條款未定，明年一旦反轉，恐怕對台經濟打擊甚深，情況就會不一樣。

吳大任說，台灣就業人數約一千一百萬人，最多是服務業，可能達七百萬以上，但薪資待遇最好的就是半導體產業、人數約卅幾萬人，如果把電子業全部就業人口計入，也不過一百萬人，等於高薪就是一百萬人，把薪資拉高，以致整體平均後雖然很高，但大家無感。台積電運動會宣布發二點五萬元獎金，有些人月薪可能才三、四萬元，台積電獎金就快一個月薪水，差異很大。

他強調，台灣整體經濟以出口為主，去年占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重達百分之六十三，今年可能突破七成，但主要是ＡＩ貢獻最大，傳產甚至衰退，出口表現兩極化。此外，服務業二○二三年解封後還不錯，但至今成長幅度停滯，主要是國旅ＣＰ值不好，很多人寧可出國，影響整體服務業表現，真正加薪者不多。

吳大任指出，目前出口表現好，但接下來仍有很大挑戰，美國政府因關門無法處理對台關稅，而對台殺傷力最大的是二三二條款，原本預期十月底有結果，但川普經貿團隊因為參加ＡＰＥＣ，對等關稅及二三二懸而未決，雖然短期廠商不受影響，可以有好的表現，但遲早要面對，以藥品課稅百分之百為例，「判斷半導體課百分之五十至百分之百」。