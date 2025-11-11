主計總處發布 前9月近7成員工低於平均薪資

主計總處昨天發布受僱員工薪資，累計一至九月全體受僱員工經常性薪資平均數四萬七七五一元，年增率百分之三，創廿五年同期最大增幅，剔除物價因素，實質經常性薪資平均數年增百分之一點二一，也創五年同期最高增幅；扣除物價後實質總薪資平均數年增百分之一點八七，創七年最高。

雖然前三季經常性薪資平均數來到四萬七七五一元，不過，低於此平均數的員工卻達百分之六十九點七七，比率創歷年同期最高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主因為高薪族將平均值拉高，導致平均數以下員工占比增加，但仍比第一季百分之六十九點八一、前兩季百分之六十九點八二略低。

關稅衝擊 影響加班工時

此外，美國對等關稅造成九月無薪假人數明顯攀升，九月全體受僱員工加班工時也可看出衝擊。全體受僱員工九月加班工時平均八點五小時，月減○點三小時；製造業單月加班工時十六點八小時，月減○點五小時，其中連電子零組件加班工時廿八小時，也月減一點六小時，電腦電子及光學製品十六點三小時，月增○點八小時。

傳統產業方面，紡織業加班工時年減三點六小時，月減○點九小時；石油及其製品月減一點三小時、橡膠製品月減○點五小時、塑膠製品月減一小時、基本金屬月減○點三小時、汽車及零件業月減○點五小時。

受僱人數 產業差異明顯

另一方面，與ＡＩ相關的電子零組件、電腦電子產品及光學製品等受僱人數持續呈現正成長，但塑橡膠、基本金屬及紡織業受僱員工人數則持續月減，產業差異明顯。

譚文玲說，影響加班工時因素如工作天數、受僱人數增減都會有關，例如九月有颱風，部分縣市有停班，也會影響加班工時。至於電子零組件訂單火熱，九月加班工時呈現月減，可能與其受僱人數月增一點六萬人有關，僱用人數增加，也會分散產能減少加班。累計前九月電子零組件加班工時平均每月廿七點五小時，創民國六十九年、四十六年以來同期最高。

傳產機械 無薪假已略降

她指出，傳產業仍然不是很好，但無薪假人數已經略微降低，有些機械業提前上工，或本來約定放三個月無薪假但未繼續，傳產機械業有漸漸穩定感覺。

主計總處統計，累計一至九月全體受僱員工每月經常性薪資平均數四萬七七五一元，累計總薪資平均數增加百分之三點六七；扣除物價後，每人每月實質經常性薪資四萬三六五二元，年增百分之一點二一，累計實質總薪資平均數成長百分之一點八七。另外，經常性薪資中位數三萬八二六四元，較去年同期增加百分之二點八七，實質經常性薪資中位數年成長百分之一點○八。

譚文玲表示，經常性薪資來自最低工資及廠商調薪，今年前三季固定薪資成長創廿五年同期最高，顯示廠商加薪力道強，「勞工過去加薪被通膨吃掉感覺不那麼強烈，但希望傳統產業也一起變好」。