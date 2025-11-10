貝萊德韓艾飛：重點不在金價 而是上漲動能是否持續

貝萊德全球主題與產業投資主管韓艾飛（Evy Hambro）10日來台指出，黃金受到多項利多支撐，包括主要國家狂印鈔票造成貨幣貶值、通貨膨脹壓力居高不下、主要央行持續買超等多項利多支撐。

韓艾飛也是貝萊德世界礦業基金、貝萊德世界黃金基金的經理人。從他上次於4月來台到現在，國際金價大漲逾五成。他沒有預測金價價位，因為他認為大家常常預測錯誤，重點不在於金價會走到哪個數字，而是推升金價上漲的動能是否還持續。

韓艾飛分析，美國債台高築，影響美元長期價值，外國央行近年來努力讓外匯存底多元化，目前外匯存底中的黃金比重已從2020年的10%增加到20%，但仍遠低於1970年代時期的60%以上。2022年以來，全球央行對黃金的每年需求都超過1,000噸，是之前的一倍多。

黃金需求大增，但供給及開採成本大致維持穩定，有利於金礦公司的獲利。金礦公司今年第2季每英兩黃金獲利可達1,600美元，預期在第3季及4季獲利可達2,000美元。金礦公司獲利頻創歷史新高，預期明年將配發更多現金。

黃金是否為過度擁擠的交易標的？韓艾飛認為不是，因為很多機構法人都仍低配黃金。投資人可以依據自己的風險承受度，持有適度的黃金資產，包括黃金現貨、ETF或基金，作為避險及保值的工具。