電子業火力全開！前九月平均加班工時達27.5小時 創46年同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

主計總處公布9月全體員工加班狀況，其中製造業加班工時維持高檔，平均達16.8小時，年增0.8小時，已連續16個月正成長；電子零組件製造業今年前九月平均每月加班27.5小時，更寫下46年同期新高，顯示產業接單動能仍強。

依主計總處統計，9月工業及服務業受僱員工加班工時為8.5小時，較上月減0.3小時，但仍比去年同期多0.1小時；其中電腦、電子產品及光學製品製造業加班16.3小時，年增2.7小時，連14個月正成長；電子零組件製造業加班28小時，年增3.6小時，更是連27個月正成長。

除加班工時攀升外，製造業就業人數亦持續擴張。9月製造業受僱員工達287.4萬人，月增14,000人、年增7,000人；其中電子零組件製造業員工數達65萬人，年增幅2.64%；電腦、電子產品及光學製品製造業人數25.3萬人，年增幅2.64%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，電子業熱度不減，雖9月電子零組件加班工時相較上月略減1.6小時，但人數同步增加，顯示產業仍在擴編，「廠商多聘人手，自然不需再拉長工時，反而反映景氣火熱」。

相較之下，傳統產業仍顯疲弱，加班工時普遍縮減。紡織業月減0.9小時、年減3.6小時；橡膠製品製造業月減0.5小時、年減1.4小時；石油及煤製品製造業年減2.9小時；基本金屬製造業月減1.6小時、年減1小時；汽車及零件製造業亦月減0.3小時、年減1小時。

譚文玲指出，傳統製造業仍受全球需求疲弱與關稅變動影響，復甦腳步相對緩慢。不過，近期匯率波動趨緩，出口壓力略有舒緩，後續仍須觀察外需回溫與產業調整速度。

製造業 加班

相關新聞

增進國產使用效能 國產署釋都更分回房地供機關辦公

為增進國產使用效能，財政部國產署盤點國有非公用不動產，調配予中央機關供作廳舍使用，另對參與都更分回的國有房地，截至今年1...

你有感嗎？廠商加薪力道強 前三季經常性薪資創25年同期最高

主計總處今天發布受僱員工薪資，累計1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數47751 元，年增3.00%，創25年同期最大增...

企業違反勞動、職安、食安等情節重大 經濟部：已追回新光三越等八家

民眾黨團10日召開記者會，引述審計部調查質疑經濟部「違法企業拿補助、縱容不追回」一事，經濟部表示，經清查，近五年（202...

台電僱員甄試招募700名 具電力證照起薪逾4萬元

台電明年將招募700餘名新力軍，包含第一線如配電、輸電、變電、電機等共14類別，錄取者於工作訓練期間起薪約新台幣3.7萬...

不良企業爽領補助經濟部卻放水？ 黃國昌揚言修法設限

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，根據現行產業創新條例，舉凡公司或企業嚴重違反環保、勞工或食安法律且情節重大，目的事業主...

民眾黨團指違法補助廠商 龔明鑫：絕無違法

民眾黨團總召黃國昌今天質疑，產創條例規定違法情節重大者不能申請補助，經濟部卻放水給予補助。經濟部長龔明鑫今天表示，絕對沒...

