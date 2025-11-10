電子業火力全開！前九月平均加班工時達27.5小時 創46年同期新高

主計總處公布9月全體員工加班狀況，其中製造業加班工時維持高檔，平均達16.8小時，年增0.8小時，已連續16個月正成長；電子零組件製造業今年前九月平均每月加班27.5小時，更寫下46年同期新高，顯示產業接單動能仍強。

依主計總處統計，9月工業及服務業受僱員工加班工時為8.5小時，較上月減0.3小時，但仍比去年同期多0.1小時；其中電腦、電子產品及光學製品製造業加班16.3小時，年增2.7小時，連14個月正成長；電子零組件製造業加班28小時，年增3.6小時，更是連27個月正成長。

除加班工時攀升外，製造業就業人數亦持續擴張。9月製造業受僱員工達287.4萬人，月增14,000人、年增7,000人；其中電子零組件製造業員工數達65萬人，年增幅2.64%；電腦、電子產品及光學製品製造業人數25.3萬人，年增幅2.64%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，電子業熱度不減，雖9月電子零組件加班工時相較上月略減1.6小時，但人數同步增加，顯示產業仍在擴編，「廠商多聘人手，自然不需再拉長工時，反而反映景氣火熱」。

相較之下，傳統產業仍顯疲弱，加班工時普遍縮減。紡織業月減0.9小時、年減3.6小時；橡膠製品製造業月減0.5小時、年減1.4小時；石油及煤製品製造業年減2.9小時；基本金屬製造業月減1.6小時、年減1小時；汽車及零件製造業亦月減0.3小時、年減1小時。

譚文玲指出，傳統製造業仍受全球需求疲弱與關稅變動影響，復甦腳步相對緩慢。不過，近期匯率波動趨緩，出口壓力略有舒緩，後續仍須觀察外需回溫與產業調整速度。