立院初審通過：成立產業控股公司證交所得可緩課

立法院經濟委員會10日初審完成《企業併購法》修正草案，為鼓勵產業籌組產業控股公司，明定以企業併購法第29條股份轉換方式成立之產業控股公司，被收購公司之股東所產生之證券交易所得，得選擇免計入股份轉換當年度基本所得額課稅，並於實際轉讓時再行申報課徵，以提高公司籌組產業控股公司之意願。

政院版本《企業併購法》修正草案第52條之1明訂，針對成立產業控股公司，須依財政部規定格式向稅捐單位申報，未依限或未據實申報者，罰5~50萬元；限期責令補報而未補報者，罰10~100萬元。因今日立委仍未完全達成共識，決議送院會協商。

立法院經濟委員會今日排審《企業併購法》修正草案，並邀請經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯出席備詢。

該修正案是由國發會主導，立委質詢，該修正是要鼓勵以大帶小、強強聯手、還是中小企業整合？葉俊顯表示，基本上樣態沒有限制，只要達成產業愈來愈強大目標，而且也不限製造業。就國發會與產業公協會接觸，包括醫療器材、工具機、以及觀光業等都很贊成修法。

葉俊顯表示，過去十年只有九家成立產業控股公司，未來修正案通過後，能達到五年成立15家產業控股公司目標。此外，依第44條之2第1項及 8項規定，適用這項租稅措施之產業控股公司須由國發會認定，並授權國發會會同財政部 就認定要件訂定相關子法。

龔明鑫表示，對中小企業來說，併購時拿到是股份並非現金，卻要繳稅，因此就沒有併購誘因。這次修法為鼓勵企業持續擴大經營，明訂企業併購法第29條股份轉換方式成立之產業控股公司，被收購公司之股東所產生之證券交易所得得以緩課，像產創條例員工分紅也有緩課機制，等到實際轉讓時再課稅。財政部也同意緩課。

至於第52條之1，未依限期或未據實向稅捐單位申報罰5萬至50萬元，限期責令補報而未補報者，罰10~100萬元；民進黨立委賴瑞隆主張罰則應提高，給予行政機關更大裁罰空間，同黨立委邱志偉則認為，申報文件能否到位，並非全操之在企業，該項罰則屬於程序罰，並非行為罰，若罰太重可能降低誘因。藍委楊瓊瓔認為可以討論。

龔明鑫表示，院版針對罰則的金額，除了考量法律衡平性，因政院版有連續開罰機制，不會有罰太輕問題，也能達到嚇阻效果。因當場未能達成共識，審查會主席、民進黨立委陳亭妃最後裁示，條文保留送協商。