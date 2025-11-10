你有感嗎？廠商加薪力道強 前三季經常性薪資創25年同期最高

主計總處今天發布受僱員工薪資，累計1至9月全體受僱員工經常性薪資平均數47751 元，年增3.00%，創25年同期最大增幅，剔除物價因素，實質經常性薪資平均數年年1.21%，也創五年同期最高增幅；扣除物價後實質總薪資年增1.87%，創七年最高。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，經常性薪資來自基本工資及廠商調薪，今年前三季固定薪資成長創25年同期最高，顯示廠商加薪力道強，「勞工過去加薪被通膨吃掉感覺不那麼強烈，但希望傳產也一起變好」。

前三季經常性薪資達47751元，增幅創25年同期最高，不過低於此平均數員工卻達69.77%，比率創歷年同期最高。譚文玲表示，主因為高薪族將平均值拉高，導致平均數以下員工比例占全體受僱員工增加，但69.77%比第一季69.81%、第二季69.82%略低。

美國對等關稅曾造成9月無薪假人數明顯攀升，9月全體受僱員工加班工時也可看出衝擊。全體受僱員工9月加班工時平均8.5小時，月減0.3時，製造業單月加班工時16.8小時，月減0.5小時，其中連電子零組件加班工時28小時，也月減1.6小時，電腦電子及光學製品16.3小時，月增0.8小時。

傳產則加班工時如紡織業加班工時年減3.6小時、月減0.9小時，石油及其製品月減1.3小時、橡膠製品月減0.5小時、塑膠製品月減1小時，基本金屬月減0.3小時，汽車及零件業月減0.5小時。

另一方面，與AI相關的電子零組件、電腦電子產品及光學製品等受僱人數持續呈現正成長，但上述塑橡膠、基本金屬及紡織業受僱員工人數則持續月減，產業差異明顯。

譚文玲解釋，影響加班工時因素如工作天數、受僱人數增減都會有關，例如9月有颱風，部分縣市有停班，也會影響加班工時。至於電子零組件訂單火熱，9月加班工時呈現月減，可能與其受僱人數月增1.6萬人有關，僱用人數增加，也會分散產能減少加班。累計前9月電子零組件加班工時平均每月27.5小時，創民國69年、46年以來同期最高。

她說，傳產業仍然不是很好，但勞動部減班休息人數已經略為降低，有一些機械業提前上工，或本來約定三個月但未繼續，傳產機械業有漸漸穩定感覺。

主計總處表示，前三季各行業別經常性薪資多較上年成長，其中批發及零售業年增3.57%、製造業年增3.51%、營建工程業亦年增3.42%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.67%，其中電子零組件製造業增加8.95%。

薪資部分，累計1至9月全體受僱員工每月每月經常性薪資平均數為47,751 元，較上年同期增加3.00%，累計總薪資平均數增加3.67%；扣除物價後，每人每月實質經常性薪資43652元，年增1.21%，累計實質總薪資平均數成長1.87%。另經常性薪資中位數38,264 元，較上年同期增加2.87%，實質經常性薪資中位數年成長1.08%。

譚文玲強調，盡管低於經常性薪資員工人數近七成，但若受僱員工按經常性薪資由低到高分為十分位，發現薪資較低的第一、第二、三、四分位薪資成長幅度分別達4.08%、3.19%、2.96%、3.32%，都較第九分位的2.78%高。