增進國產使用效能 國產署釋都更分回房地供機關辦公

為增進國產使用效能，財政部國產署盤點國有非公用不動產，調配予中央機關供作廳舍使用，另對參與都更分回的國有房地，截至今年10月底已調配22處、總樓地板面積逾7.99萬平方公尺，供27個中央機關進駐。

財政部國產署今天舉行例行記者會，國產署副署長郭曉蓉表示，已積極篩選國有非公用不動產提供機關評選，調配予中央機關作廳舍使用，並協助完成撥用程序，增進國產使用效能。

舉例來說，郭曉蓉說明，今年因應國發會檔案管理局搬遷至林口國家檔案館，原位於行政院新莊聯合辦公大樓北棟廳舍將由原民會、客委會、文化部、內政部國土管理署進駐，並協助獲配機關辦理撥用作業。

郭曉蓉表示，國產署也協調國防部政治作戰局將其參與都更分回的新竹市世紀鑫城367戶國有廳舍變更為非公用財產，調配予農業部林業及自然保育署新竹分署、環境部化學物質管理署等共10個中央機關進駐使用。

郭曉蓉指出，考量經濟部國際貿易署高雄辦事處反應原辦公地點進出人員較複雜，國產署調配1處位於高雄市左營區商業區土地都更案分回的國有廳舍予財政部高雄國稅局左營稽徵所、經濟部國際貿易署高雄辦事處進駐使用。

此外，對於國產署參與都更分回的國有房地，郭曉蓉說，依財政部訂定「都市更新事業範圍內國有土地處理原則」，優先提供中央機關評估作廳舍使用；截至今年10月底，國產署參與都更分回的國有廳舍已調配22處、供27個中央機關進駐，其中4處廳舍興建中，2處位於台北市中正區及文山區都更分回國有廳舍已興建完成，經獲配機關經濟部投資促進司、經濟部水利署台北水源特定區管理分署、台灣高等法院完成撥用程序並進駐使用，其餘16處則由實施者辦理都更相關作業。

郭曉蓉強調，國產署未來將持續配合中央機關取得自有廳舍需求，調配國有不動產供機關進駐使用，增進國產使用效能，以利機關業務運作穩定。