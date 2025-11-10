台電女子羽球隊邱品蒨BWF巡迴賽首冠 戴資穎後女單首度超級300封后

快訊

中央社／ 台北10日電
台電女羽好手邱品蒨代表台灣征戰南韓大師賽（Super 300等級），勇奪女單冠軍。圖／台電提供（中央社）
台電女子羽球隊、女單好手邱品蒨在南韓大師賽（Super 300等級）中勇奪女單冠軍，摘下個人生涯首座BWF超級賽冠軍獎盃，這是台灣羽壇自「世界球后」戴資穎之後，再度有女單選手於超級300以上的比賽封后。

現年26歲的羽球女將邱品蒨，目前世界排名第20，是新任「台灣一姐」。台電透過新聞稿表示，邱品蒨是土生土長的高雄人，16年來一路在國內訓練體系中茁壯，自小展現堅毅鬥志與對羽球的熱愛，是台灣人刻苦自勵精神的最佳寫照。

邱品蒨於2018年加入台電女子羽球隊，在教練群與公司資源全力支持下，不斷精進球技、突破自我，終於在去年展露頭角，於300等級超級賽3度拿下第3名佳績，世界排名大幅提升。今年則於國際舞台表現亮眼，這次站上韓國大師賽頒獎台頂端，締造生涯新紀錄。

台電表示，持續為台灣體壇培育優秀人才，提供完善訓練環境與穩定後援，多年來不僅培植許多國家級選手，優秀選手更有終身工作保障。

台電指出，繼戴資穎之後，台灣羽壇再度有女單選手奪得超級300以上的國際賽事冠軍獎牌，期望女子羽球隊的努力成果，能帶動台灣羽球繼續在國際發光發熱。台電也說明，同為隊中好手的宋碩芸曾經以世界排名18一度晉升台灣一姐，因傷調養後將力爭上游，期盼與邱品蒨並列台灣之光。

