機械公會：出口值連9紅 匯率影響工具機訂單

台灣機械工業同業公會今天公布10月機械出口值26.58億美元，年成長11.8%，連續9個月成長，但以新台幣計算，10月出口值年成長收斂至6.5%。機械公會指出，近期新台幣匯率雖有小幅貶值，幅度仍較競爭對手國低，影響工具機出口訂單大幅減少。

機械公會重申，相對於美國關稅，新台幣匯率影響機械產業出口更為重要，是機械產業對外出口競爭力的關鍵，以往台灣設備售價較日本低2成至3成的價格差距完全消失，尤其對工具機這類功能性較為標準的產品出口影響更為明顯。

機械公會公布台灣10月機械出口值26.58億美元，較2024年10月出口23.78億美元，成長11.8%；若以新台幣計算810.04億元，較去年同期成長6.5%。

公會分析，10月機械出口持續成長，已連續9個月正成長，今年前10月台灣機械出口值累計259.17億美元，年成長7.3%，以新台幣計價約8060.8億元，年成長4.2%，顯示整體機械產業已逐漸回溫與穩定成長。

不過機械公會引述數據統計，工具機10月出口金額僅1.41億美元，較去年同期大幅減少23.1%。公會指出，其中對美國工具機出口年減18.8%，對中國出口年減22.6%，主要仍是受到景氣不佳與新台幣匯率較競爭對手國強勢影響，目前出口金額不及過往的一半，工具機產業營運面臨巨大挑戰。

觀察機械出口主要市場，機械公會指出，今年前10月台灣機械出口國前3大包括美國（占比26.3%）、中國大陸（占比22.9%）、日本（占比7.6%）。

公會指出，美國與中國大陸仍是台灣機械出口的前兩大市場，今年前10月台灣對中國大陸機械出口小幅成長5.3%，對美國出口增加14.1%，其中10月單月對美國出口年成長24.3%。

機械公會分析，歷經美國對等關稅影響，對美出口上下震盪，目前不確定性已逐漸降低，台灣機械產品對美出口逐漸回復穩定，全球製造業有機會逐漸回溫。

機械公會先前指出，美中川習會及中國向美訂購大豆，恢復稀土出口，雙邊劍拔弩張氣氛漸緩和，預期今年台灣機械產值有希望達成年初預估成長5%的目標，2026年第1季產業趨勢有機會明朗，明年第2季產業有機會開始好轉。