美國龍頭企業頻「瘦身」 AI 發展恐致人類失業？

AI的發展是否真的會讓人類被取代？近來美國企業出現一波「瘦身潮」，依據外媒報導，Amazon（亞馬遜）研擬裁員1萬4千人，橫跨人資、營運等部門，不僅科技業，物流巨頭UPS也裁撤了4.8萬個職位。美國零售業巨擘目標百貨（Target）宣布啟動近10年來最大規模的組織重整，預計裁撤大約8%的職位。全球最大包裝食品公司Nestlé（雀巢）則於10月中宣布，未來兩年將裁減16,000名員工。

1111人力銀行表示，儘管有專家分析，這是疫情過後的一段時間內，美國企業整體聘僱人數大幅上升，如今有些公司正在調整規模，使人力配置回歸合理的一種狀態，但根據聯準會（Fed）10月中旬發布的褐皮書經濟報告顯示，多數地區企業回報，雇主透過裁員或自然流失方式縮減人力。除了經濟不確定性升高，也確實因企業投入AI技術，使部分人力需求轉移。

根據1111人力銀行上半年調查資料顯示，有79.78% 的受訪企業表示「公司已經導入AI技術」。今年4月AI相關職缺約1.4萬筆，截至11月，包含數據分析、深度學習、影像辨識等領域的職缺已達3萬1千多筆，短短七個月內需求急速倍增，顯示台灣企業對AI人才的重視程度持續攀升。數據也顯示，相較2024年，截至2025年11月為止，企業對「軟體與韌體測試人員」的需求增加五倍，

1111人力銀行發言人莊雨潔認為，現階段企業對AI人才可說是求才若渴，AI取代部分人力的現象已成為現在進行式，但從另一個角度來看，正因企業重視AI發展，也讓具備AI技能的工作者成為職場上不可或缺的重要角色。科技島執行長王志堅表示，台灣在人才培育、研發創新、資訊科技基礎建設及企業數位能力方面具備相當的國際競爭力，唯有養成「終身學習與快速適應力」，才能在這個快速變遷的世代中持續保有競爭力。