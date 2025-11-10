不良企業爽領補助經濟部卻放水？ 黃國昌揚言修法設限

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，根據現行產業創新條例，舉凡公司或企業嚴重違反環保、勞工或食安法律且情節重大，目的事業主管機關應該追回違法申請所獲獎勵或補助，然而近年僅有1家公司被認定為「違法情節重大」，也顯示經濟部一再縱容放水不良企業。黃國昌揚言將啟動修法，不讓經濟部有機會再大開後門。

民眾黨立法院黨團上午舉行「違法企業拿補助，經濟部縱容不追回」記者會，黃國昌指出，根據產業創新條例第70條規定，公司或企業最近3年因為嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律，情節重大經過各中央目的事業主管機關認定者，不得依法申請相關獎勵或補助，並且應該追回違法申請所獲獎勵或補助。

黃國昌說，這項條文根本沒有達到規範目的，有很多違法企業持續申請獎補助，國家政策不應該繼續這樣被耗損，然而過去幾年僅有1家公司被認定為「違法情節重大」，不僅違反社會認知、汙辱公民社會智商，當中更潛藏經濟部的開後門放水。

黃國昌指出，根據統計資料，民國110年至113年期間，經濟部、農業部與數發部給予獎補助的公司合計超過3萬家，其中有違法紀錄的廠商4062家，發生重大職災、造成41名勞工死亡的廠商38家，連續3年均有違法紀錄的廠商84家，違法案件達20件以上、最高達370件的廠商38家。

黃國昌再指，環境部、勞動部等目的事業主管機關，總共認定有8家公司違法情節重大，然而經濟部最後僅有實際追回1家，也就是新世紀股份有限公司，包括曾經發生大火的敬鵬公司，看在經濟部眼中一點都不重大，產業創新條例的規定幾乎是被掏空。

黃國昌質疑，對於這些違法廠商，經濟部為何如此寬容，事後甚至自組審查會，僭越母法權限認定違法情節非重大，這件事情必須說清楚講明白。

黃國昌表示，如果經濟部如此執行法令，在他們眼中都是合法正當，那麼立法院只能啟動修法。黃國昌說，法律授權各目的事業主管機關認定，結果變成經濟部大開後門、縱容違法廠商的任意門，絕對不符合產創條例的立法意旨。