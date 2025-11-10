民眾黨團指違法補助廠商 龔明鑫：絕無違法
民眾黨團總召黃國昌今天質疑，產創條例規定違法情節重大者不能申請補助，經濟部卻放水給予補助。經濟部長龔明鑫今天表示，絕對沒有違法，針對情節重大者，經濟部依據產創條例第70條授權訂定認定要點，並組成審查委員會就個案進行審查，如何認定是重大，可以再討論。
黃國昌今天召開記者會說，產創條例規定違反環境、勞工或食安法律情節重大者不得申請補助，但民國111年至113年有逾4000家廠商曾有違法紀錄、38家更有重大職災，經濟部卻只認定1家違法情節重大需追回補助，質疑經濟部放水，將啟動修法。
立法院經濟委員會今天審查企業併購法部分條文修正草案，龔明鑫在會前受訪時做上述表示。
龔明鑫表示，監察院在今年年中行文行政院查明是否有此情況，產創條例第70條規定非常清楚，企業若有違反環保、食安、勞動等相關法律且情節重大者，經中央目的事業主管機關認定者，母法怎麼認定重大情節，就是授權中央目的事業主管機關認定，屬於經濟部的部分當然是經濟部認定。
龔明鑫說，經濟部訂定認定要點，並組成審查委員會，就個案進行審查，如果情節重大很明顯，那就是情節重大，如果有模糊地帶，就由審查委員會認定。如何認定是重大，可以再討論，絕對沒有違法，本來就是母法授權中央目的事業主管機關認定。
媒體詢問數量是否過多，龔明鑫表示，比方說員工有超時加班，若有違法，勞動部早已開罰，這應該不是情節重大，情節重大應該是連續再犯、故意，或是造成重大傷亡，但他強調，如何認定可以檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言