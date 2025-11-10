民眾黨團指違法補助廠商 龔明鑫：絕無違法

民眾黨團總召黃國昌今天質疑，產創條例規定違法情節重大者不能申請補助，經濟部卻放水給予補助。經濟部長龔明鑫今天表示，絕對沒有違法，針對情節重大者，經濟部依據產創條例第70條授權訂定認定要點，並組成審查委員會就個案進行審查，如何認定是重大，可以再討論。

黃國昌今天召開記者會說，產創條例規定違反環境、勞工或食安法律情節重大者不得申請補助，但民國111年至113年有逾4000家廠商曾有違法紀錄、38家更有重大職災，經濟部卻只認定1家違法情節重大需追回補助，質疑經濟部放水，將啟動修法。

立法院經濟委員會今天審查企業併購法部分條文修正草案，龔明鑫在會前受訪時做上述表示。

龔明鑫表示，監察院在今年年中行文行政院查明是否有此情況，產創條例第70條規定非常清楚，企業若有違反環保、食安、勞動等相關法律且情節重大者，經中央目的事業主管機關認定者，母法怎麼認定重大情節，就是授權中央目的事業主管機關認定，屬於經濟部的部分當然是經濟部認定。

龔明鑫說，經濟部訂定認定要點，並組成審查委員會，就個案進行審查，如果情節重大很明顯，那就是情節重大，如果有模糊地帶，就由審查委員會認定。如何認定是重大，可以再討論，絕對沒有違法，本來就是母法授權中央目的事業主管機關認定。

媒體詢問數量是否過多，龔明鑫表示，比方說員工有超時加班，若有違法，勞動部早已開罰，這應該不是情節重大，情節重大應該是連續再犯、故意，或是造成重大傷亡，但他強調，如何認定可以檢討。