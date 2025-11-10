快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

民眾黨團指違法補助廠商 龔明鑫：絕無違法

中央社／ 台北10日電
立法院經濟委員會10日審查企業併購法部分條文修正草案，經濟部長龔明鑫（右）、國發會主委葉俊顯（左）列席備詢。中央社
立法院經濟委員會10日審查企業併購法部分條文修正草案，經濟部長龔明鑫（右）、國發會主委葉俊顯（左）列席備詢。中央社

民眾黨團總召黃國昌今天質疑，產創條例規定違法情節重大者不能申請補助，經濟部卻放水給予補助。經濟部長龔明鑫今天表示，絕對沒有違法，針對情節重大者，經濟部依據產創條例第70條授權訂定認定要點，並組成審查委員會就個案進行審查，如何認定是重大，可以再討論。

黃國昌今天召開記者會說，產創條例規定違反環境、勞工或食安法律情節重大者不得申請補助，但民國111年至113年有逾4000家廠商曾有違法紀錄、38家更有重大職災，經濟部卻只認定1家違法情節重大需追回補助，質疑經濟部放水，將啟動修法。

立法院經濟委員會今天審查企業併購法部分條文修正草案，龔明鑫在會前受訪時做上述表示。

龔明鑫表示，監察院在今年年中行文行政院查明是否有此情況，產創條例第70條規定非常清楚，企業若有違反環保、食安、勞動等相關法律且情節重大者，經中央目的事業主管機關認定者，母法怎麼認定重大情節，就是授權中央目的事業主管機關認定，屬於經濟部的部分當然是經濟部認定。

龔明鑫說，經濟部訂定認定要點，並組成審查委員會，就個案進行審查，如果情節重大很明顯，那就是情節重大，如果有模糊地帶，就由審查委員會認定。如何認定是重大，可以再討論，絕對沒有違法，本來就是母法授權中央目的事業主管機關認定。

媒體詢問數量是否過多，龔明鑫表示，比方說員工有超時加班，若有違法，勞動部早已開罰，這應該不是情節重大，情節重大應該是連續再犯、故意，或是造成重大傷亡，但他強調，如何認定可以檢討。

經濟部長 主管 食安

延伸閱讀

產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法

憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率

NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

稱核電重啟評估「與輝達投資無關」 龔明鑫說明不可控因素

相關新聞

不良企業爽領補助經濟部卻放水？ 黃國昌揚言修法設限

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，根據現行產業創新條例，舉凡公司或企業嚴重違反環保、勞工或食安法律且情節重大，目的事業主...

民眾黨團指違法補助廠商 龔明鑫：絕無違法

民眾黨團總召黃國昌今天質疑，產創條例規定違法情節重大者不能申請補助，經濟部卻放水給予補助。經濟部長龔明鑫今天表示，絕對沒...

產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法

民眾黨主席黃國昌質疑，經濟部在產創條例給予企業補助方面有放水，並給予超過四千家企業不該給的補助，經濟部長龔明鑫今日對此表...

矽谷科技巨頭加碼拚AI基建 蘋果按兵不動有何盤算

人工智慧（AI）時代來臨，科技巨頭爭先恐後布建基礎設施，深怕自己要是慢了一步，就會落於人後，在AI的時代裡，再也追趕不上...

COP30巴西登場 環境部成立戰情室盯三重點

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）10日至21日於巴西登場，環境部成立COP30戰情室，本周緊盯相關發展，包含各國更新...

明年經濟 一字預測／黃建智選「耐」 方振仁挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「耐」，中油董事長方振仁選「穩」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。