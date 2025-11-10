快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

影／違法企業拿補助 黃國昌：違法期間全部要追回

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
針對創新條例針對企業必要的補助、獎勵，但有些拿輔助的企業卻發生違法的事件，民眾黨團總召黃國昌表示，已經有獎補助的，在違法的期間全部要追回。記者邱德祥／攝影
針對創新條例針對企業必要的補助、獎勵，但有些拿輔助的企業卻發生違法的事件，民眾黨團總召黃國昌表示，已經有獎補助的，在違法的期間全部要追回。記者邱德祥／攝影

台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「違法企業拿補助 經濟部縱容不追回」記者會，創新條例針對企業必要的補助、獎勵，但有些拿輔助的企業卻發生違法的事件，民眾黨團總召黃國昌表示，已經有獎補助的，在違法的期間要求全部要追回。

黃國昌說產業創新條例針對給各個企業必要的補助、獎勵，甚至租稅的減免，它的目的都是在於鼓勵優秀、績優，而且能夠發揮創新、能夠提升產業價值的企業，等於是拿納稅人的錢，拿國家的資產給私人的企業必要的獎勵跟補貼，針對這樣子的一個機制，過去有相當多的討論，錢就應該給真正優良的企業，來鼓勵這些企業能夠不僅僅是創造、創新，發揮企業的價值，更能夠彰顯企業的社會責任。

黃國昌表示在產業創新條例第70條就明文規定，公司或企業最近3年因為嚴重違反環保、勞工或食安相關的法律情節重大，經各目的事業主管機關認定，就不可以申請獎補助，那已經有獎補助的，在違法的期間全部要追回，看來根本沒有發揮規範的目的，看到一堆嚴重違反勞工安全、嚴重違反環境保護、嚴重違反食品安全的企業都還繼續在拿獎補助，這絕對不是政策的目的，這也絕對不是國家的資源，應該要這樣子被耗損。

延伸閱讀

NCC人事民眾黨全封殺 黃國昌批主委被提名人蔣榮先「橡皮圖章」

洪奇昌駁大同醫護爭議並提告 黃國昌曝公文轟：造假還有臉提告？

洪奇昌指大同醫護爭議為不實指控揚言提告 黃國昌：莫名其妙歡迎來告

資安院標案違法用陸製品 黃國昌再嗆洪奇昌：臉皮厚到不可思議

相關新聞

不良企業爽領補助經濟部卻放水？ 黃國昌揚言修法設限

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，根據現行產業創新條例，舉凡公司或企業嚴重違反環保、勞工或食安法律且情節重大，目的事業主...

民眾黨團指違法補助廠商 龔明鑫：絕無違法

民眾黨團總召黃國昌今天質疑，產創條例規定違法情節重大者不能申請補助，經濟部卻放水給予補助。經濟部長龔明鑫今天表示，絕對沒...

產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法

民眾黨主席黃國昌質疑，經濟部在產創條例給予企業補助方面有放水，並給予超過四千家企業不該給的補助，經濟部長龔明鑫今日對此表...

矽谷科技巨頭加碼拚AI基建 蘋果按兵不動有何盤算

人工智慧（AI）時代來臨，科技巨頭爭先恐後布建基礎設施，深怕自己要是慢了一步，就會落於人後，在AI的時代裡，再也追趕不上...

COP30巴西登場 環境部成立戰情室盯三重點

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）10日至21日於巴西登場，環境部成立COP30戰情室，本周緊盯相關發展，包含各國更新...

明年經濟 一字預測／黃建智選「耐」 方振仁挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「耐」，中油董事長方振仁選「穩」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。