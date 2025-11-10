影／違法企業拿補助 黃國昌：違法期間全部要追回

台灣民眾黨立院黨團今天舉辦「違法企業拿補助 經濟部縱容不追回」記者會，創新條例針對企業必要的補助、獎勵，但有些拿輔助的企業卻發生違法的事件，民眾黨團總召黃國昌表示，已經有獎補助的，在違法的期間要求全部要追回。

黃國昌說產業創新條例針對給各個企業必要的補助、獎勵，甚至租稅的減免，它的目的都是在於鼓勵優秀、績優，而且能夠發揮創新、能夠提升產業價值的企業，等於是拿納稅人的錢，拿國家的資產給私人的企業必要的獎勵跟補貼，針對這樣子的一個機制，過去有相當多的討論，錢就應該給真正優良的企業，來鼓勵這些企業能夠不僅僅是創造、創新，發揮企業的價值，更能夠彰顯企業的社會責任。

黃國昌表示在產業創新條例第70條就明文規定，公司或企業最近3年因為嚴重違反環保、勞工或食安相關的法律情節重大，經各目的事業主管機關認定，就不可以申請獎補助，那已經有獎補助的，在違法的期間全部要追回，看來根本沒有發揮規範的目的，看到一堆嚴重違反勞工安全、嚴重違反環境保護、嚴重違反食品安全的企業都還繼續在拿獎補助，這絕對不是政策的目的，這也絕對不是國家的資源，應該要這樣子被耗損。