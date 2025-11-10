2025年前9月公司債與金融債發行餘額 雙雙創下歷史新高

國內債券市場持續擴張，根據中央銀行統計，2025年前9月公司債與金融債發行餘額雙雙創下歷史新高，合計發行餘額達5.3043兆新台幣，反映市場資金充裕、籌資活動熱絡，也顯示台灣金融市場結構正逐步邁向成熟。

據統計，今年前9月公司債發行餘額為4.0620兆元，金融債發行餘額為1.2423兆元。今年前9月公司債及金融債新增發行金額約7,958億元，較去年同期年增43.6%，其中公司債發行6,217億元，金融債發行1,741億元。

而根據OTC資料顯示，今年前9月的發債王，以單一公司來看，由台積電奪冠，合計公司債發行金額達634億元，其次是中油的583億元，台電以556億元排名第三；若以集團來看，富邦金和富邦人壽今年前9月公司債發債合計金額達670億元，排名第一。其中富邦人壽在8月發行的10年期公司債票面利率3.7%，而15年期公司債的票面利率也有3.85%，對穩定收益投資人而言，相當具有吸引力。

金融業者分析，發行餘額攀升首先反映資金面寬鬆與低利率環境。在央行長期維持穩定利率下，企業與金融機構得以以較低成本取得長期資金，投資人也傾向將閒置資金投入債券市場，尋求穩定收益，使得債市買氣升溫。

其次，從企業行為面觀察，發行公司債的企業不僅為籌措營運與擴產資金，也常用於再融資以降低短期借款壓力。至於金融債部分，銀行與金控則多為充實中長期放款來源，以及2026年順利接軌IFRS17和TW-ICS。

此外，債券市場規模擴大，象徵國內金融體系的直接金融功能提升。過去台灣企業多依賴銀行貸款，如今債市深度增加，使企業能直接向投資人籌資，提升市場效率與透明度，也帶動壽險公司、投信與退休基金等機構投資人對固定收益商品的配置需求。

不過，專家提醒，債券發行餘額創高雖為市場信心表現，但若成長過快或集中於高收益、低評級債券，仍須留意潛在信用風險與槓桿過高問題。監理機關也應持續觀察債市擴張與企業財務健全度，確保資本市場穩定。