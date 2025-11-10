快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

2025年前9月公司債與金融債發行餘額 雙雙創下歷史新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

國內債券市場持續擴張，根據中央銀行統計，2025年前9月公司債與金融債發行餘額雙雙創下歷史新高，合計發行餘額達5.3043兆新台幣，反映市場資金充裕、籌資活動熱絡，也顯示台灣金融市場結構正逐步邁向成熟。

據統計，今年前9月公司債發行餘額為4.0620兆元，金融債發行餘額為1.2423兆元。今年前9月公司債及金融債新增發行金額約7,958億元，較去年同期年增43.6%，其中公司債發行6,217億元，金融債發行1,741億元。

而根據OTC資料顯示，今年前9月的發債王，以單一公司來看，由台積電奪冠，合計公司債發行金額達634億元，其次是中油的583億元，台電以556億元排名第三；若以集團來看，富邦金和富邦人壽今年前9月公司債發債合計金額達670億元，排名第一。其中富邦人壽在8月發行的10年期公司債票面利率3.7%，而15年期公司債的票面利率也有3.85%，對穩定收益投資人而言，相當具有吸引力。

金融業者分析，發行餘額攀升首先反映資金面寬鬆與低利率環境。在央行長期維持穩定利率下，企業與金融機構得以以較低成本取得長期資金，投資人也傾向將閒置資金投入債券市場，尋求穩定收益，使得債市買氣升溫。

其次，從企業行為面觀察，發行公司債的企業不僅為籌措營運與擴產資金，也常用於再融資以降低短期借款壓力。至於金融債部分，銀行與金控則多為充實中長期放款來源，以及2026年順利接軌IFRS17和TW-ICS。

此外，債券市場規模擴大，象徵國內金融體系的直接金融功能提升。過去台灣企業多依賴銀行貸款，如今債市深度增加，使企業能直接向投資人籌資，提升市場效率與透明度，也帶動壽險公司、投信與退休基金等機構投資人對固定收益商品的配置需求。

不過，專家提醒，債券發行餘額創高雖為市場信心表現，但若成長過快或集中於高收益、低評級債券，仍須留意潛在信用風險與槓桿過高問題。監理機關也應持續觀察債市擴張與企業財務健全度，確保資本市場穩定。

延伸閱讀

壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

專家：布局債市 選短避長

台股飆！9月銀行帳上大賺逾4700億 金融股配息題材升溫

永續風潮3／相關 ETF 夯 吸引資金進駐

相關新聞

產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法

民眾黨主席黃國昌質疑，經濟部在產創條例給予企業補助方面有放水，並給予超過四千家企業不該給的補助，經濟部長龔明鑫今日對此表...

矽谷科技巨頭加碼拚AI基建 蘋果按兵不動有何盤算

人工智慧（AI）時代來臨，科技巨頭爭先恐後布建基礎設施，深怕自己要是慢了一步，就會落於人後，在AI的時代裡，再也追趕不上...

COP30巴西登場 環境部成立戰情室盯三重點

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）10日至21日於巴西登場，環境部成立COP30戰情室，本周緊盯相關發展，包含各國更新...

明年經濟 一字預測／黃建智選「耐」 方振仁挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「耐」，中油董事長方振仁選「穩」。

鳳凰颱風逼近！台電動員4千人整備待命 全力戒備防颱

因應鳳凰颱風逐步逼近台灣，台電日前即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過...

經濟部所屬事業機構新進職員甄試 平均錄取率約7.21%

經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試9日在臺北、臺中、高雄、花蓮4個考區共13個考場同時舉行初試，總計15,733人報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。