產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法
民眾黨主席黃國昌質疑，經濟部在產創條例給予企業補助方面有放水，並給予超過四千家企業不該給的補助，經濟部長龔明鑫今日對此表示，經濟部絕對沒有違法。
立院經濟委員會今日審查「企業併購法修正草案」，龔明鑫會前受訪時表示，產創條例規範，如果企業違反食安、環保、勞工等議題，情節重大者主管機關認定，就可追回補助，但認定重大情節的權力在於主管機關，經濟部也訂定認定要點，並組成審查委員會，如何認定可以討論，但絕對沒有違法，本就是母法授權。
對於四千家企業的數量，龔明鑫表示，如有些員工超時加班，勞動部已經開罰，應該不是重大，所謂「重大」是連續再犯、造成重大傷亡，但認定方式可以檢討。
另外，鳳凰颱風逼近，龔明鑫指出，台電已經超過四千名員工準備搶修，機械設備也已準備妥當，在水庫方面，都有監控水位，水利署長下午也前進花蓮，隨時觀看任何情況。
外傳總統賴清德要求不要再推動綠能，龔明鑫強調，經濟部一定依法行政，也會依據總統政見轉為政策，會穩健而堅定地推動。至於重啟核能的進度，他則說，台電已經把評估報告送給經濟部，如果沒有問題就會簽核，台電就可以啟動相關業務。
