快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

聽新聞
0:00 / 0:00

產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
立委質疑經濟部在產創條例給予企業補助方面有放水，並給予超過四千家企業不該給的補助，經濟部長龔明鑫表示，經濟部絕對沒有違法。圖／本報系資料照片
立委質疑經濟部在產創條例給予企業補助方面有放水，並給予超過四千家企業不該給的補助，經濟部長龔明鑫表示，經濟部絕對沒有違法。圖／本報系資料照片

民眾黨主席黃國昌質疑，經濟部在產創條例給予企業補助方面有放水，並給予超過四千家企業不該給的補助，經濟部長龔明鑫今日對此表示，經濟部絕對沒有違法。

立院經濟委員會今日審查「企業併購法修正草案」，龔明鑫會前受訪時表示，產創條例規範，如果企業違反食安、環保、勞工等議題，情節重大者主管機關認定，就可追回補助，但認定重大情節的權力在於主管機關，經濟部也訂定認定要點，並組成審查委員會，如何認定可以討論，但絕對沒有違法，本就是母法授權。

對於四千家企業的數量，龔明鑫表示，如有些員工超時加班，勞動部已經開罰，應該不是重大，所謂「重大」是連續再犯、造成重大傷亡，但認定方式可以檢討。

另外，鳳凰颱風逼近，龔明鑫指出，台電已經超過四千名員工準備搶修，機械設備也已準備妥當，在水庫方面，都有監控水位，水利署長下午也前進花蓮，隨時觀看任何情況。

外傳總統賴清德要求不要再推動綠能，龔明鑫強調，經濟部一定依法行政，也會依據總統政見轉為政策，會穩健而堅定地推動。至於重啟核能的進度，他則說，台電已經把評估報告送給經濟部，如果沒有問題就會簽核，台電就可以啟動相關業務。

龔明鑫

延伸閱讀

憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率

稱核電重啟評估「與輝達投資無關」 龔明鑫說明不可控因素

普發現金1萬元怎麼花？經長龔明鑫：一起去國旅

稱社會共識關鍵在核安 龔明鑫承諾一個月內公布重啟核三報告

相關新聞

產創條例補助企業放水？ 龔明鑫：絕無違法

民眾黨主席黃國昌質疑，經濟部在產創條例給予企業補助方面有放水，並給予超過四千家企業不該給的補助，經濟部長龔明鑫今日對此表...

矽谷科技巨頭加碼拚AI基建 蘋果按兵不動有何盤算

人工智慧（AI）時代來臨，科技巨頭爭先恐後布建基礎設施，深怕自己要是慢了一步，就會落於人後，在AI的時代裡，再也追趕不上...

COP30巴西登場 環境部成立戰情室盯三重點

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）10日至21日於巴西登場，環境部成立COP30戰情室，本周緊盯相關發展，包含各國更新...

明年經濟 一字預測／黃建智選「耐」 方振仁挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「耐」，中油董事長方振仁選「穩」。

鳳凰颱風逼近！台電動員4千人整備待命 全力戒備防颱

因應鳳凰颱風逐步逼近台灣，台電日前即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過...

經濟部所屬事業機構新進職員甄試 平均錄取率約7.21%

經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試9日在臺北、臺中、高雄、花蓮4個考區共13個考場同時舉行初試，總計15,733人報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。