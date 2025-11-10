聽新聞
專家建議 債市投資應選短避長

聯合報／ 記者黃登榆／台北報導

美國聯準會十月宣布降息一碼，市場關注債市布局，專家指出，此次降息速度慢，整體仍偏寬鬆，由於通膨仍存在，長債仍不能掉以輕心，投資人應「選短避長」，優先選擇短中期債券。

市場對聯準會十二月再度降息的信心降溫，凱基銀行財富管理處表示，整體降息循環並不會因此結束，明年仍有二至三碼的降息空間。遠東商銀財富管理投研專家指出，相對於二○二二年快速升息，此次調整降息速度很慢，但整體政策方向仍偏寬鬆。

凱基銀行指出，市場預期出現修正，但聯準會十二月再降息的機率偏高，主因包括通膨壓力趨於可控與就業市場疲軟。近期市場短期仍有兩大潛在變數，首先，美國最高法院針對總統川普開徵對等關稅進行公開辯論，若最終裁定不利川普，美或需退還部分已徵關稅，勢將加重財政負擔、擴大赤字壓力，導致長天期公債殖利率再度上揚。其次，聯準會預告量化緊縮進入尾聲，未來回籠資金將優先投入短天期債券，顯示政策資金配置重心偏向短端，對長天期公債相對不利。

