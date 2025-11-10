明年經濟 一字預測／黃建智選「耐」 方振仁挑「穩」
經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「耐」，中油董事長方振仁選「穩」。
黃建智表示，選「耐」是因台灣鋼鐵業受全球地緣與政經情勢影響，正面臨多重困局。在此動盪時期，除心情要靜慮「忍耐」，也要保有續航「耐力」，而企業更要有新的「能耐」，才能走到隧道口看到曙光。對鋼鐵人而言，「耐」就是韌性。
方振仁指出，選「穩」是因地緣政治動盪時起，貿易關稅紛爭未歇，改寫全球供應鏈版圖，也為經濟與產業發展帶來不確定性。審時度勢，在動盪中回穩，於穩中再前行，成為大家的企盼。
