明年經濟 一字預測／黃建智選「耐」 方振仁挑「穩」

台灣內需市場不振，國旅也頻被抱怨價格太高，行政院日前拍板，開放中階移工從事旅宿業，總算是回應了業界的不斷喊話，希望能夠藉由解決缺工問題，提振旅宿業。眼看政府態度從保守到鬆綁，業界卻高興不起來，原因是什麼？

2025-11-09 09:00