快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

明年經濟 一字預測／黃建智選「耐」 方振仁挑「穩」

經濟日報／ 記者林政鋒謝柏宏／高雄、台北報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「耐」，中油董事長方振仁選「穩」。

黃建智表示，選「耐」是因台灣鋼鐵業受全球地緣與政經情勢影響，正面臨多重困局。在此動盪時期，除心情要靜慮「忍耐」，也要保有續航「耐力」，而企業更要有新的「能耐」，才能走到隧道口看到曙光。對鋼鐵人而言，「耐」就是韌性。

方振仁指出，選「穩」是因地緣政治動盪時起，貿易關稅紛爭未歇，改寫全球供應鏈版圖，也為經濟與產業發展帶來不確定性。審時度勢，在動盪中回穩，於穩中再前行，成為大家的企盼。

精選好禮 立即投票

董事長 鋼鐵人 地緣政治

延伸閱讀

台經院：台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局

台灣鋼鐵業因陸減產復甦？台經院：若陸調控其它產業 有助我傳產

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

瞄準國產純電休旅Luxgen n7而來! 小改款Toyota bZ4X試駕

相關新聞

矽谷科技巨頭加碼拚AI基建 蘋果按兵不動有何盤算

人工智慧（AI）時代來臨，科技巨頭爭先恐後布建基礎設施，深怕自己要是慢了一步，就會落於人後，在AI的時代裡，再也追趕不上...

COP30巴西登場 環境部成立戰情室盯三重點

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）10日至21日於巴西登場，環境部成立COP30戰情室，本周緊盯相關發展，包含各國更新...

明年經濟 一字預測／黃建智選「耐」 方振仁挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中鋼董事長黃建智選「耐」，中油董事長方振仁選「穩」。

鳳凰颱風逼近！台電動員4千人整備待命 全力戒備防颱

因應鳳凰颱風逐步逼近台灣，台電日前即啟動防颱整備作業，全面加強鄰近供電線路樹竹修剪，完成防災設備及備料盤點，總計部署超過...

經濟部所屬事業機構新進職員甄試 平均錄取率約7.21%

經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試9日在臺北、臺中、高雄、花蓮4個考區共13個考場同時舉行初試，總計15,733人報...

政院開放中階移工從事旅宿業 為何業界卻開心不起來？

台灣內需市場不振，國旅也頻被抱怨價格太高，行政院日前拍板，開放中階移工從事旅宿業，總算是回應了業界的不斷喊話，希望能夠藉由解決缺工問題，提振旅宿業。眼看政府態度從保守到鬆綁，業界卻高興不起來，原因是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。