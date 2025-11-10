COP30巴西登場 環境部成立戰情室盯三重點

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
第30屆聯合國氣候峰會（COP30）10日至21日於巴西登場，環境部成立COP30戰情室，本周緊盯相關發展。記者楊惠琪／攝影
第30屆聯合國氣候峰會（COP30）10日至21日於巴西登場，環境部成立COP30戰情室，本周緊盯相關發展，包含各國更新的國家自主貢獻（NDC）、推動自然解方、全球氣候基金進展。

今年COP30以「全球共作」為精神，主辦國巴西先前已呼籲，希望各國聚焦於兌現過去承諾，而非提出新承諾。台灣官方代表今年仍未受邀，但為呼應COP30，行政院上周已提出2035年NDC目標，也透過各種方式積極參與。

環境部表示，今年台灣有三大關注焦點：列出更新的國家自主貢獻（NDC）、推動自然解方（Nbs）、與氣候基金發展。

特別是氣候基金發展，去年在COP29當中，富裕國家承諾在2035年前，每年提供3,000億美元支持開發中國家的氣候行動，後續發展值得關注；另外這也是美國宣布退出巴黎協定後的第一次會議，各國態度也是觀察重點。

至於自然解方，指的是透過氣候變遷「調適」行動，以保存自然、生態等方式，來應對氣候變遷挑戰。

在NDC方面，台灣已提出目標要在2035年較基準年2005年減碳38±2%，即36%至40%，環境部長彭啓明日前形容這是「登月型計畫」，極具挑戰。

根據歐盟執委會聯合研究中心資料，2024年全球主要溫室氣體排放國家中，僅日本、南韓及台灣的總排放量呈現持續下降趨勢；中國大陸、印度、美國及新加坡自2005年至今的排放量則持續增加。

COP30是巴黎協定實施後的重要階段，以「全球共作（Global Mutirão）」為主題，強調跨層級、跨部門共同推動協定的全面落實，聚焦各國提出新一輪國家自定貢獻（NDCs），並依據「全球盤點」結果研議後續行動與支援機制。

這次COP30會議主題以「行動加速」、「包容參與」及「創新轉型」為核心，並以亞馬遜熱帶雨林為象徵，凸顯生態保育與氣候治理的緊密連結。

環境部表示，台灣今年持續秉持「專業、務實、貢獻」原則參與國際氣候行動，除掌握全球氣候談判動態，並爭取機會參與政府間國際組織，同時今年結合教育部「青年百億海外圓夢基金」計畫，公開遴選青年代表赴COP30現場交流，並與智庫、NGO及企業共同參與周邊活動。

