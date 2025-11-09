說明青年就業加碼政策 洪申翰出席北學聯交流會

勞動部長洪申翰9日出席臺灣北部大專院校學生自治聯合會(簡稱北學聯)與新北市政府青年局於勞動力發展署北基宜花金馬分署青年職涯發展中心舉辦的交流活動，會中致詞表示，勞動部推動的「支援青年就業計畫」，針對年滿15至29歲、未在學且未就業的初次尋職青年，提供尋職津貼與就業輔導，自今年9月1日上路以來，目前已經超過5千名青年申請利用。

洪申翰提到，除了支援青年就業計畫，在學生即將畢業、探索職涯有焦慮的時候，都能利用勞動部勞動力發展署在全國各地的青年職涯發展中心資源，並希望與會的各大專院校學生會能夠成為「將有利青年的方案傳遞出去」最重要的窗口。

勞動力發展署北分署分署長沈文麗也提到，青年是社會最有活力、最具創造力的族群。近年來勞動部也觀察到越來越多青年勇於探索不同的職涯方向與學習機會，企業也不斷尋找有想法、有行動力的新世代人才。如何讓青年與產業順利接軌、發揮所長，成為北分署持續努力的目標。

活動中，北分署青年職涯發展中心主任羅小冬也向與會學生和青年介紹「台灣就業通」、「YOUTH職涯平臺」與「青年職涯發展中心」提供多元服務，青年可以隨時掌握職缺資訊，參加徵才活動、進行履歷健檢、預約一對一職涯諮詢，甚至線上申辦津貼。無論是在學探索未來職涯，或是剛踏出校園準備求職的青年，都能運用這些資源了解產業脈動，提早規劃職涯方向。

勞動部表示，樂見跨校學生自治組織要致力於推動公共參與，並於在學期間討論青年就業議題，凝聚全國青年夥伴的力量。勞動部將持續提供青年多元的支持服務，從職涯探索、技能培訓到就業媒合與創業輔導，成為大家最堅實的後盾。