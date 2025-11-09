經濟部所屬事業機構新進職員甄試 平均錄取率約7.21％

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試9日在臺北、臺中、高雄、花蓮4個考區共13個考場同時舉行初試。圖/經濟部提供
經濟部所屬事業機構114年新進職員甄試9日在臺北、臺中、高雄、花蓮4個考區共13個考場同時舉行初試，總計15,733人報考，首節考試8,539人到考，到考率54.27%；預計錄取616人，平均錄取率僅約7.21%，競爭激烈。

本次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限。本甄試共區分22個類別，初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，合計占總分20%；各類別專業科目各2科，合計占總分80%。

為防範電子舞弊影響考試公平性，甄試委員會請國家通訊傳播委員會派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏，廉政署南調組亦派員加強考場巡查，以嚇阻舞弊歪風。另為維護考試期間各考場之秩序及安全，甄試不開放陪考。

這次甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定於明年1月7日於甄試網站及經濟部與台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。參加複試合格之錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各該公司派用人員派用資格正式派用。人員正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為4萬6,000元，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質的育才、留才工作環境。

