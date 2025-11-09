「工總白皮書」11日致贈總統 提產業建言

全國工業總會11日將舉行第79屆工業節慶祝大會，由工總理事長潘俊榮主持。工總每年舉行工業節慶祝大會時，包括總統、行政院相關部會首長都會應邀出席，今年除預期賴清德總統將出席並對國內財經政策規劃進行說明之外，潘俊榮也會將工總一年一度完成的「工總白皮書」致贈總統，並向政府提出產業建言。

工總表示，今年工業節慶祝大會將先由內政部長官致詞並頒發今年工礦團體優良理監事獎狀、並由工總頒發獎牌；接內政部也將頒發今年績優團體及優良會務人員；最後是經濟部長官頒發創業50年以上歷史悠久廠商獎座。

根據工總今年9月公布的「2025工總白皮書」，產業界目前最關注五大挑戰，建議官方以「四大迫切」為切入點，解決當前經濟民生問題。