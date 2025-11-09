生技論壇11月12日舉辦 衛福部長將演講

經濟日報將於12日舉辦「2025生技論壇─生技醫療產業新戰略」論壇，衛福部部長石崇良將出席發表專題演講，說明政府正積極透過台灣醫療實力，結合AI與半導體等優勢產業，壯大生技醫療的國際競爭力，打造新一代「護國神山」。

此論壇於12日在台北國際會議中心舉行，時間是上午9時至下午4時40分。除石崇良外，其餘專題演講者還包括長佳智能總經理李友錚、健喬集團董事長林智暉、國光生技董事長詹啟賢、中華開發生醫基金總經理吳欣芳、勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成。

另外下午還有一場「綜合座談：前瞻精準醫療商機」，由台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲主持，鑽石生技投資資深副總裁黃彥臻、樂迦再生科技執行長張裕享、及台康生技資深副總經理暨BMBU執行長張志榮擔任與談人。此論壇由中華開發資本、勤業眾信會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信產業元醫藥生技、長佳智能、長聯科技及樂迦再生科技協辦。

衛福部自石崇良上任部長後，正加速推動《再生醫療法》六項子法上路，人體生物資料庫也日益完備，未來將持續精進審查速度、加強與國際接軌，協助生醫領域創新發展。面對全球藥品供應鏈重整挑戰，衛福部正多管齊下強化「藥品韌性」，包含修正《藥事法》防堵缺口，及持續推動健保改革，在確保藥品療效下，擴大學名藥與生物相似藥使用，鼓勵在地製造，提升國產化。

在政府政策支持下，林智暉與詹啟賢將分別就藥品與疫苗兩大醫藥廠商立場，分享產業界成果；李友錚將探討AI醫療與照護機器人趨勢；吳欣芳與陳重成將從資本市場及併購角度探討生醫產業新未來。

在綜合座談中，黃彥臻、張裕享、及張志榮將分別從投資、再生醫療及CDMO三個面向來指出生醫產業的新方向。