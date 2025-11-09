1109 每周一勢重要圖表

9月工業生產指數寫同期新高

經濟部統計處指出，9月工業生產指數為115.38，創歷年同月新高，連19月正成長。主要AI、高效能運算等需求看好，推升半導體先進製程及高階伺服器等供應鏈訂單持續增長。

製造業同步向上

9月製造業生產指數116.51，年增16.90%，亦為歷年同月新高。其中，又以電腦電子產品及光學製品業年增26.28%最顯著，主因半導體產業投資動能持續強勁。

批發業營業額連八月成長

9月批發業營業額為1兆2,842億元，月增14.8%、年增13.9%，為連續八個月正成長，並創歷年單月新高，主要受惠人工智慧及高效能運算等新興科技應用持續發酵。