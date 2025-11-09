1109 台灣168關鍵數字

快訊

AI防詐凍結帳戶掀「金融誤傷潮」 經濟弱勢者恐被迫借高利貸

經濟日報／ 本報訊
9月景氣燈號由代表景氣「穩定」的綠燈，轉呈代表景氣「轉向」的黃紅燈；製造業銷售量指數轉呈紅燈。本報系資料庫
9月景氣燈號增4分 亮黃紅燈

國發會公布，9月景氣燈號由代表景氣「穩定」的綠燈，轉呈代表景氣「轉向」的黃紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較8月大增4分。構成項目中，股價指數轉呈黃紅燈；製造業銷售量指數轉呈紅燈。

證交所鬆綁創新板四規定

證交所針對創新板及外國企業上市宣布鬆綁四大規定，一是開放創新板股票可開放當沖交易，於11月底上路；二精進創新板本國企業制度；三優化一般板及創新板外國企業制度；四促進上市櫃轉板彈性。

保險業投資公建 門檻放寬

金管會宣布，為引導保險業資金投向國內公共建設，金管會配合行政院推動兆元投資國家發展方案及亞洲資產管理中心政策，鬆綁法規，讓保險業資金能更有效率投入國家發展重點建設與實體經濟。

央行將啟動新台幣鈔券改版

新台幣現行鈔券使用已24年，央行宣布啟動改版，首張新版鈔券預計於主題擇定後二年半發行。聯合報系資料照
新台幣現行鈔券使用已24年，央行宣布啟動改版，首張新版鈔券預計於主題擇定後二年半發行，其他面額陸續推出。國家鈔券改版主要是為加強防偽，將參酌國際間「綠色鈔券」發展趨勢，採用更環保的原物料，並強化綠色製程，符合ESG永續發展目標。

