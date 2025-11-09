產業轉型升級／南台灣蛻變 點燃高值化火苗

南台灣匯聚AI晶片、智慧製造、綠能與數位轉型能量，在研發聚落與政策支持下，AI與科技創新基地正在成形。南台灣產業近30年來積極蛻變，面對全球能源轉型、供應鏈重組與數位轉型浪潮，許多廠商也加快多元布局與高值化腳步，帶動AI、再生能源、循環材料及無人載具等新興產業快速崛起。

身負「大南方新矽谷」推動重任的辦公室主任謝明得認為，南部各縣市在產業發展、經濟規模和轉型思維各不相同，以產業推動角度而言，「重點是要因地制宜，既要兼顧共同需求，也要客製化展現獨特性。」大南方新矽谷的概念，就是立基南部現有優勢，連結AI智慧科技，促成「AI產業化、產業AI化」，建構大南方產業生態系，打造台灣成為人工智慧之島。以「擴算力、鏈場域、引人才、展應用」四大策略，加速AI產業發展，同時打造半導體S廊帶，促成產業群聚，並培育吸引國際人才匯流沙崙，打造全產業的人工智慧基地。

在智慧材料上，工研院材化所副所長溫俊祥指出，材料的循環創新有兩大路徑，一是取代既有原料，二是發展低碳高值進口依賴及受壟斷的材料。例如工研院透過回收寶特瓶片，研發出創新聚酯彈性體材料「rTPEE-G」，製成全循環單一聚酯材料低碳鞋，包括鞋面到中底、大底，整雙鞋都能循環再利用，預估至2032年可望取代部分傳統鞋材，達5億美元市場規模。氫能作為邁向淨零排放最後一哩路，綠氫／低碳氫的取得是關鍵。工研院於2024年底完成年產噸級低溫氨裂解產氫系統，採用進口氫載體低碳氨，透過高效觸媒催化，讓氨可於低溫裂解生成高純度氫氣，並將鏈結國內石化廠或電子廠進行場域驗證。

低碳節能方面，AI加速發展，資料中心成吃電怪獸。工研院綠能所所長劉志文指出，目前資料中心占全球用電1%至1.5%，2030年將成長到3.3%。資料中心節能有兩大關鍵，一是提升晶片運算能源效率，讓每單位電力產生更多算力，十年來已提升18倍；二是散熱技術進步，既提升能效也減少冷卻電力。工研院的創新沉浸式冷卻系統，整合高效率熱管熱交換器，省卻水路系統，降低整體體積及耗電量，較傳統氣冷節能40%；還有模組化的高能效機房，採全機房直流供電，有助電池、再生能源整合，搭配40-50度廢熱回收再利用，也導入AI調控能源使用，提升系統總效率。

在農工智鏈上，著重導入智慧化提升產業韌性。工研院感測系統中心執行長朱俊勳認為，台灣步入超高齡社會，農業與現場製造人力逐漸老化流失，藉由AI導入智慧化可減輕人員負擔、減少出錯，進一步提升效率。例如「養殖漁業AI智慧投餵系統」可解決養殖業勞動力不足、投餵經驗缺乏的痛點；至於農工協作的AI機器人應用，工研院的自主移動機器人，可用於戶外導航噴藥、網室遙控噴藥、雞舍導航巡檢等，減輕農民負擔，降低疫病風險。

淨零轉型方面，工研院綠能所副所長萬皓鵬指出，「碳捕捉、利用與封存（CCUS）是台灣淨零轉型的關鍵契機」，為達2050淨零排放目標，除積極減碳，還要把碳抓下來再利用或封存。工研院因地制宜協助發展區域布局，例如「固態氨碳捕捉吸附技術」，為最新碳捕捉技術，具低溫脫附、更節能優勢，還有設備體積小、壽命長、穩定性佳等特點，適合中小型工廠使用。目前已攜手三菱電機和台灣菸酒公司竹南啤酒廠，啟動亞洲首座酒廠碳捕捉先導試驗廠，助攻台灣淨零未來。