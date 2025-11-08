快訊

撞臉祖先？德川家康後代上傳多張對比照 日網朝聖「全在看她的臉」

指「水面型光電不影響水質」 經濟部譴責AI影片散播假訊息

中央社／ 台北8日電
水面型光電引發討論，經濟部強調，水庫水面型光電不影響水質，但近日某些網路人士利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，嚴正譴責。圖／聯合報系資料照
水面型光電引發討論，經濟部強調，水庫水面型光電不影響水質，但近日某些網路人士利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，嚴正譴責。圖／聯合報系資料照

水面型光電持續引發討論，經濟部今天強調，水庫水面型光電不影響水質，但近日某些網路人士利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像製造聲量，造成民眾恐慌，實不可取，嚴正譴責造謠生事的造假行為。

經濟部能源署表示，參考國際發展經驗及多國實務佐證，水庫水面型光電不影響水質。台灣水庫皆長期監測並無發現影響水質，家戶民生用水也會透過淨水廠進行處理，符合標準才會送到用戶端。

能源署指出，光電板是固態無電解液，通過國際機構（如國際電氣協會IEC等）認證，環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲勿散播錯誤資訊。

能源署表示，為提升資訊透明度與便利民眾查詢，經濟部水利署官網已設立「水庫水質專區」（https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=44994），整合環境部全國環境水質監測資料、水庫管理機關（構）監測結果，以及台水公司淨水場平均水質資訊。同時持續更新，以利民眾了解各水庫、淨水廠水質狀況。目前皆無影響水質情事，請民眾安心。

能源署說，台灣最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同。破裂時不會有液體漏出，且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保可在戶外使用超過20年的可靠度。環境部與國內光電業者皆進行相關擊破浸泡試驗，皆未超過水質相關標準。

能源署重申，面對來源不明或內容誇大的影片與訊息，民眾應透過政府官方網站查證真偽，切勿隨意轉傳未經確認的內容，以免造成社會恐慌或誤解。能源署嚴正譴責刻意捏造、散播虛假訊息的行為，呼籲社會各界共同抵制不實資訊，維護理性、正確的公共資訊環境。

經濟部 光電 水庫

延伸閱讀

水庫設光電板引反彈 經濟部：今年並未發函盤點水庫水面光電

蔣萬安不准設翡翠 光電板下游裝好裝滿？北水處：無接觸水體

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

蓋光電板...議員揭稱中央連3年「覬覦」翡翠水庫 蔣萬安：絕對不准

相關新聞

指「水面型光電不影響水質」 經濟部譴責AI影片散播假訊息

水面型光電持續引發討論，經濟部今天強調，水庫水面型光電不影響水質，但近日某些網路人士利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假...

新青安延長、銀行曝險降低 房市回溫或許要迎來春天

10月間，全台房市傳出罕見回暖的訊息。根據業者統計，永慶房屋成交量月增約5%、年增10%；台灣房屋月增約15%、年增約7%。冷清一年多的房市成交似乎逐步回溫，交易量的回升不僅出於傳統第四季旺季效應，更與政策與金融環境同步出現轉向有關。 過去2年，房市站在寒風中：中央銀行祭出史上最嚴的第七波房市管控，房貸變成「一貸難求」，加上銀行對利率、成數的嚴格控管、投資客退場、自住族觀望。如今，當成交量呈現升溫、行政院長卓榮泰更提出明年「新青安」將延長的利多消息，房仲業者坦言，「房市很久沒有那麼多好消息了。」或許，這是房市寒冬即將結束的前奏。

10月出口寫歷年單月新高 今年全年看增30%

財政部昨（7）日公布最新進出口統計，10月出口618億美元，寫下歷年單月最高成績，年增49.7％，為連續24個月正成長，...

我外銷美國金額 猛爆式成長

10月出口表現強勁，五大主要市場同步走升，其中以美國市場最亮眼，10月單月211.4億美元，年增144.3％，均創下歷年...

呼應COP30 我2035年要減碳38％

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，環境部長彭啟明昨（7）日表示，我國雖非氣候公約締...

台10月對美出口 猛爆式成長

財政部昨公布最新進出口統計，十月出口六一八億美元，寫下歷年單月最高成績，預計今年全年出口可望上看六千億美元，年增率可上看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。