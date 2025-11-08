指「水面型光電不影響水質」 經濟部譴責AI影片散播假訊息

水面型光電持續引發討論，經濟部今天強調，水庫水面型光電不影響水質，但近日某些網路人士利用AI軟體製作及散播不實資訊等造假影射影片，意圖利用假訊息、假影像製造聲量，造成民眾恐慌，實不可取，嚴正譴責造謠生事的造假行為。

經濟部能源署表示，參考國際發展經驗及多國實務佐證，水庫水面型光電不影響水質。台灣水庫皆長期監測並無發現影響水質，家戶民生用水也會透過淨水廠進行處理，符合標準才會送到用戶端。

能源署指出，光電板是固態無電解液，通過國際機構（如國際電氣協會IEC等）認證，環境部已實測皆符合水質標準，再次呼籲勿散播錯誤資訊。

能源署表示，為提升資訊透明度與便利民眾查詢，經濟部水利署官網已設立「水庫水質專區」（https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=44994），整合環境部全國環境水質監測資料、水庫管理機關（構）監測結果，以及台水公司淨水場平均水質資訊。同時持續更新，以利民眾了解各水庫、淨水廠水質狀況。目前皆無影響水質情事，請民眾安心。

能源署說，台灣最常見的光電板組成為強化玻璃、鋁框、封裝膜、矽晶片與背板，都是穩定的固態材料，不含液態電解質，與大家常用的乾電池、鉛酸電池不同。破裂時不會有液體漏出，且都須通過國際IEC標準的耐候性、濕熱測試等嚴苛條件測試，確保可在戶外使用超過20年的可靠度。環境部與國內光電業者皆進行相關擊破浸泡試驗，皆未超過水質相關標準。

能源署重申，面對來源不明或內容誇大的影片與訊息，民眾應透過政府官方網站查證真偽，切勿隨意轉傳未經確認的內容，以免造成社會恐慌或誤解。能源署嚴正譴責刻意捏造、散播虛假訊息的行為，呼籲社會各界共同抵制不實資訊，維護理性、正確的公共資訊環境。