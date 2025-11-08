特定製程年創2兆9千億元產值 勞動部助產業升級轉型

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部職安署7日舉辦「特定製程產業改善安全衛生工作環境成果發表會」，由署長林毓堂揭開序幕，與各特定製程產業同業公會代表及逾百家事業單位代表共襄盛舉，展現產官學界近年共同推動特定製程產業改善工作環境、提升職業安全衛生的豐碩成果。

林毓堂致詞表示，特定製程產業是支撐我國經濟發展的重要基石，每年創造近2兆9千億元年產值，產業別眾多且多為中小企業。考量傳統工廠普遍存在粉塵、噪音、高溫及化學品暴露等作業環境，勞動部自2014年起陸續針對重點產業投入輔導改善及補助資源。

林毓堂提及，經過10年努力，已見初步成效，2024年起擴大輔導補助對象，無論是優化工作環境，或導入先進製程、技術作為標竿示範等，均納入補助範疇，協助雇主落實勞工身心健康保護，並有助於穩定就業，吸引青年勞動力，為產業挹注活動力。

職安署也十分重視民間團體的力量，著重於公私協力，每年持續與產業同業公會合作，透過公會凝聚、整合會員廠的資源，推動職業安全衛生自主管理、辦理交流觀摩活動、教育訓練及發展技術文件，強化會員廠的職業安全衛生知能，為產業工作環境改善注入重要的驅動力。

職安署表示，該次成果發表會邀請8家示範企業分享工作環境改善的作法及成功經驗，例如透過專業設計提升局部排氣系統效能，降低勞工暴露有害物情形；委託專業設計客製化吊具，協助車架搬運及翻轉，減少重複性作業導致的肌肉骨骼負荷或損傷，並兼顧製程品質及作業效率。

此外，部分設有加熱裝置的工作場所，面臨悶熱、換氣不良等問題，透過加裝換氣設備，讓整體廠房明顯降溫、空氣清新涼爽，也有事業單位進行地板整修及加裝照明設備，使傳統工廠擺脫老舊、髒亂及昏暗的刻板印象。

職安署強調，中小企業資源有限，可透過規劃設計進行逐年改善來提升整體工作環境，只要業者有心改善，政府將挹注資源並提供協助，也呼籲事業單位善盡勞工身心健康保護的責任，雇主照顧勞工也就是照顧其背後每個家庭。

職安署將持續與產業攜手合作，挹注資源於特定製程產業的轉型升級，改善工作環境，使勞工安心、安全的在職場工作，同時提升產業的競爭力，促進健康勞動力永續發展。

設計 勞動部

