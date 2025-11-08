立院預算中心：旅宿房價高漲影響國旅意願

快訊

中央社／ 台北8日電

立法院預算中心提出報告指出，台灣的觀光旅館、一般旅館平均房價近5年成長逾2成，高於同期的消費者物價水準，而旅宿業房價高漲影響台灣人國旅意願、減少國旅時在外過夜，應研謀對策才能提升觀光量能。

外界時常有國旅昂貴的印象，民眾甚至會戲稱「台灣人窮到只能出國」、「有錢才能國旅」。近期更有網友在社群平台發文，指公司規劃員工旅遊，但因預算不足，因此員工旅遊的地點從墾丁改為日本四國，引發熱烈討論。

立法院預算中心近日針對115年度交通部觀光署及觀光發展基金預算提出報告，內容提到，根據觀光署資訊網資料，台灣的旅宿業整體平均房價從108年度的新台幣2481元，至113年度已增至2912元，增幅達到17.37%，其中觀光旅館、一般旅館房價增幅達到2成以上；相較同期的消費者物價指數（CPI），台灣旅宿業房價增幅為1.8倍，反映疫後旅宿業平均房價漲幅已高於同期間消費者物價水準。

預算中心指出，根據113年度的台灣旅遊狀況調查結果，有12.4%受訪民眾表示國旅住宿費用過高，且根據統計，台灣人的國內旅遊天數，從109年度的1.51天，至113年度已減少至1.39天。

預算中心指出，另一方面，民眾國旅時在外過夜占比，也從108年的33.6%降至113年的25.2%，減少8.4個百分點，而同期間台灣人選擇住宿旅館比重，也減少4個百分點。

預算中心指出，台灣疫後旅宿業平均房價漲幅明顯高於一般物價漲幅水準，而台灣人國旅時在外過夜、選擇住宿旅館的比重均呈顯減少趨勢，反映旅宿業房價高漲對台灣人的旅遊行為產生明顯影響，應研謀因應對策，才能促進台灣觀光量能發展。

新青安延長、銀行曝險降低 房市回溫或許要迎來春天

10月間，全台房市傳出罕見回暖的訊息。根據業者統計，永慶房屋成交量月增約5%、年增10%；台灣房屋月增約15%、年增約7%。冷清一年多的房市成交似乎逐步回溫，交易量的回升不僅出於傳統第四季旺季效應，更與政策與金融環境同步出現轉向有關。 過去2年，房市站在寒風中：中央銀行祭出史上最嚴的第七波房市管控，房貸變成「一貸難求」，加上銀行對利率、成數的嚴格控管、投資客退場、自住族觀望。如今，當成交量呈現升溫、行政院長卓榮泰更提出明年「新青安」將延長的利多消息，房仲業者坦言，「房市很久沒有那麼多好消息了。」或許，這是房市寒冬即將結束的前奏。

10月出口寫歷年單月新高 今年全年看增30%

財政部昨（7）日公布最新進出口統計，10月出口618億美元，寫下歷年單月最高成績，年增49.7％，為連續24個月正成長，...

我外銷美國金額 猛爆式成長

10月出口表現強勁，五大主要市場同步走升，其中以美國市場最亮眼，10月單月211.4億美元，年增144.3％，均創下歷年...

呼應COP30 我2035年要減碳38％

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，環境部長彭啟明昨（7）日表示，我國雖非氣候公約締...

台10月對美出口 猛爆式成長

財政部昨公布最新進出口統計，十月出口六一八億美元，寫下歷年單月最高成績，預計今年全年出口可望上看六千億美元，年增率可上看...

監院質疑核電廠耐震力不足 台電：耐震補強已獲核安會核備

監察院調查3座核電廠耐震度，針對3座核電廠進行機率式地震危害分析，發現耐震能力不足，恐存在安全風險。台電7日晚間回應表示...

