台灣港群啟動 AI 數位轉型 聚焦三大核心主軸

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
港務公司資深副處長林欣緯，在「2025政府暨教育資訊長高峰會」說明商港AI發展藍圖。交通部／提供
港務公司資深副處長林欣緯，在「2025政府暨教育資訊長高峰會」說明商港AI發展藍圖。交通部／提供

台灣港務公司於7日「2025政府暨教育資訊長高峰會」正式宣布，為積極響應行政院「智慧國家2.0」及交通部「交通領域AI推動委員會」政策指導，全面啟動AI數位轉型計畫。

港務公司指出，這項轉型不僅是配合政策聚焦「對外為民服務」、「對內行政服務」與「人才培育訓練」三大核心主軸，更要持續提昇港口安全及精進港務領域知識。港務公司擘劃完整的未來AI發展藍圖，對於AI轉型展現極大決心。

港務公司表示，在對外為民服務面向，將以提升港區出入安全及效率為目標。在安全上，導入AI優化模型，使車牌辨識準確率能穩定達到99%以上，並每日完成逾一萬筆通行紀錄之即時判讀，強化對偽冒車牌等高風險異常的即時識別與預警，提升出入管制作為與主動防護能力。

港務公司表示，在效率上，建置AI異常樣態模型與統一分析介面，顯著縮短分析時程並降低處理成本，預期可將異常案件的人力工時總量降低20%以上。

港務公司同時展開對內行政服務的升級，致力將長年積累的航港專業知識與龐大的營運數據結合，積極建構「港埠知識中心」，將有助於打破經驗壁壘，實現核心知識的數位化傳承，更可成為深化內部決策與提供專業服務的堅實後盾。

港務公司指出，未來透過AI演算法對海量數據的深度挖掘與分析，將能輔助企業於營運時做出更理性、更具前瞻性的數據驅動決策。

港務公司強調，AI轉型的成功與否，人才的準備度是關鍵因素。因此，港務公司啟動大規模的內部「人才培育訓練」計畫，目標是提升全體同仁的AI數位素養。

在短短四個月內，港務公司已密集辦理12場「資訊麻瓜AI應用課程」，協助各部門同仁快速上手AI應用工具，將其融入日常行政與專業作業中。學員在課後回饋的滿意度高達99%，顯示這項計畫已在內部成功激發學習熱情與轉型動能。

這項由上而下、全面的AI數位轉型，是港務公司對提升台灣港群在全球海運市場競爭力所做的堅定承諾。港務公司將持續擁抱創新，透過AI轉型，期望大幅優化港口營運效率、強化數位韌性與安全，並培育出具備港埠領域專業的 AI人才，全面提升台灣港群國際競爭力，奠定堅韌智慧化基礎。

