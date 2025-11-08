金價重返4,000美元之上可再買進嗎？國銀分析留意這一點

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
黃金、金價飆漲配圖。記者許正宏／攝影
金價格重返每盎司4,000美元之上，國銀分析，仍看好未來半年到一年支撐金價的因素，如地緣政治不確定性、聯準會降息和農曆新年前的季節性因素需求等，金價仍有望上看每盎司4,500美元。至於此時是否適合入手黃金？國銀建議需觀察全球央行的政策方向。

針對金價走勢觀點，渣打銀行認為，短期內金價雖有回調，但一些評價面指標仍顯示金價有上行空間，因此上調12個月目標價至每盎司4,500美元，從結構性動力支持因素來看，主因有三，一是地緣政治不確定性，過去三年新興市場增持黃金儲備，中國、印度和俄羅斯維持有量排名前三的央行；二是對全球擴張性財政政策的擔憂，特別是美國的財政政策，黃金則被視為美元走弱的對沖工具；三是市場對聯準會獨立性的疑慮加深，主要仍是川普干預，導致美元貶值。

除此之外，聯準會政策放寬和利率下跌、中國農曆新年前的季節性需求等，都是支撐金價走勢的因素。

國泰世華銀行投資研究團隊則認為，短期而言，聯準會啟動降息、利率下滑，自然對金價有利，中期來看，央行會透過增持黃金來提升市場對本國貨幣的信心，也能直接推升金價動能，長期因素則是央行的負債率越高，其發行的貨幣不確定性就越大，資金就會流向黃金。

至於此時適合入手黃金嗎？國泰世華銀指出，全球央行政策有利金價的態勢仍將維持一段時間，配合黃金有助抵抗貨幣購買力下滑，以及降低投資組合波動程度的特性，適度的配置仍是合理的選擇，但不建議大比重持有。若已持有黃金，則需注意全球央行的政策是否開始轉向，例如升息、縮減資產負債表、賣出黃金等，都將導致黃金價格陷入盤整甚至下滑。建議投資人可以等價格回落再將黃金加入資產配置中。

金價 央行 聯準會

