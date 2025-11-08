快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

民間消費走疲 主計總處：普發一萬、台股居高2因素可激勵內需

中央社／ 台北8日電
台經院最新經濟預測估全年經濟成長5.94%，但民間消費實質成長率0.94%，不及1%。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台經院最新經濟預測估全年經濟成長5.94%，但民間消費實質成長率0.94%，不及1%。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

國內外主要預測機構紛紛上修台灣今年經濟成長率，認為有機會「坐5望6」，但對民間消費動能看法偏向保守。主計總處官員指出，隨著普發現金一萬上路，應可發揮刺激內需的效果，加上台股居高，都有助於拉抬第4季民間消費表現。

AI商機大爆發，拉動台灣出口、投資雙引擎，主計總處日前定調今年經濟成長率可上修至5%以上，台經院本週公布最新經濟預測，更大幅上修全年經濟成長率至5.94%，並指出有機會挑戰6%。

值得注意的是，台灣景氣看似火熱，溫度卻未擴及內需產業。台經院最新經濟預測估全年經濟成長5.94%，但民間消費實質成長率0.94%，不及1%。

再看主計總處10月底公布的經濟成長概估統計，今年第3季民間消費實質成長0.92%，較預測數增加0.29個百分點，但還是低於1%的水準，且連續2季低於1%。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，今年民間消費成長比較緩，主因是美國關稅政策帶來不確定性，消費者期待降價，轉趨觀望，不急於馬上購車，導致今年前3季自用小客車新增掛牌數落入雙位數衰退。

另外，細看國人消費結構，以第3季而言，國人在國外消費實質成長5.92%，但在國內消費僅實質成長0.58%。蔡鈺泰指出，台灣人出國玩的情況比預期多，但因為在國外消費，這部分沒辦法對GDP帶來更多貢獻。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，今年民間消費動能偏弱，除了汽車賣不好，另個主因是房市景氣低迷；台灣人財富有7成在房地產，當房市不好，也會影響消費信心。

不過蔡鈺泰指出，今年第4季有兩大因素可望刺激消費，一是普發現金一萬元11月上路，二是近期台股表現不錯，應可帶動財富效果，這兩件事均可挹注第4季消費動能。

蔡鈺泰補充，根據估算，普發現金效益可推動全年經濟成長率約0.415個百分點，由於發放時間是今年11月起，主要效益應會落在今年底、明年初，至於實際效果如何，仍得至明年觀察經濟數據表現後，才會有更進一步的資訊。

經濟成長率 台經院

延伸閱讀

台股三陰影籠罩 單周下挫581點、外資賣超逾千億元

台股雜音干擾 法人：不改AI、資本支出及相關正向展望

台股11月首周收黑 法人建議年底前布局聚焦中長線趨勢股

房租指數再創新高…通膨降溫但房租未降 管理費續漲撐高居住成本

相關新聞

新青安延長、銀行曝險降低 房市回溫或許要迎來春天

10月間，全台房市傳出罕見回暖的訊息。根據業者統計，永慶房屋成交量月增約5%、年增10%；台灣房屋月增約15%、年增約7%。冷清一年多的房市成交似乎逐步回溫，交易量的回升不僅出於傳統第四季旺季效應，更與政策與金融環境同步出現轉向有關。 過去2年，房市站在寒風中：中央銀行祭出史上最嚴的第七波房市管控，房貸變成「一貸難求」，加上銀行對利率、成數的嚴格控管、投資客退場、自住族觀望。如今，當成交量呈現升溫、行政院長卓榮泰更提出明年「新青安」將延長的利多消息，房仲業者坦言，「房市很久沒有那麼多好消息了。」或許，這是房市寒冬即將結束的前奏。

10月出口寫歷年單月新高 今年全年看增30%

財政部昨（7）日公布最新進出口統計，10月出口618億美元，寫下歷年單月最高成績，年增49.7％，為連續24個月正成長，...

我外銷美國金額 猛爆式成長

10月出口表現強勁，五大主要市場同步走升，其中以美國市場最亮眼，10月單月211.4億美元，年增144.3％，均創下歷年...

呼應COP30 我2035年要減碳38％

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，環境部長彭啟明昨（7）日表示，我國雖非氣候公約締...

台10月對美出口 猛爆式成長

財政部昨公布最新進出口統計，十月出口六一八億美元，寫下歷年單月最高成績，預計今年全年出口可望上看六千億美元，年增率可上看...

監院質疑核電廠耐震力不足 台電：耐震補強已獲核安會核備

監察院調查3座核電廠耐震度，針對3座核電廠進行機率式地震危害分析，發現耐震能力不足，恐存在安全風險。台電7日晚間回應表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。