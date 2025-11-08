蕭美琴登2025 IPAC 演說 范雲揭：台灣首次以會員國身分出席

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴登2025 IPAC演說，這是台灣首次以會員國身分出席。翻攝IPAC官方推文
總統府7日深夜表示，經賴清德總統指派，副總統蕭美琴今晚在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦之年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。

總統府表示，相關情形，總統府將於蕭美琴返國後再進行說明。

IPAC官方以推特發文，使用中文、英文、日文、法文、西班牙文等五種語言表示，「#快訊／台灣副總統蕭美琴在 #IPACBrussels25 向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。」

立委范雲在臉書表示，這次她在比利時以台灣共同主席身分，也出席了2025 IPAC高峰會。她說，這是見證歷史的一刻，蕭美琴來歐洲議會，對IPAC的50多位國會議員演講，講完後大家都起立鼓掌、欲罷不能，紛紛要求合照。神秘嘉賓帶來的一股旋風，她很榮幸親眼見證蕭出現在這個意義非凡的地方。

范雲說明，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會。過去四年，從華盛頓DC、布拉格、台北，到這次的布魯塞爾，只要收到IPAC的邀請，無論是列席或出席、要飛多遠、行程有多緊湊，她都排除萬難參加。

范雲表示，這是因為她從大學時見證台灣幾代人的犧牲，讓民主從威權中崛起。而IPAC作為全球唯一以對抗中國大陸威權為核心的國際組織，對我方甚為重要。這次以正式會員國共同主席身分出席，對台灣、對她個人都意義重大。

范雲提到，基於與會者人身安全考量，會議細節目前不能公開。不過可以先告訴大家，每一年IPAC峰會，都會通過公報。大家現在熟知的譴責中共扭曲2758號決議，就去年IPAC台北高峰會通過的，至今已有相近10個國會通過相關決議。等今年公報通過後，她再和大家分享這次的內容。

范雲也說，這次會議上，她向各國有IPAC成員報告台灣現況，感謝他們長期對台灣的堅定支持，尤其去年蕭美琴在捷克遭遇中國策劃車輛衝撞事件時，IPAC第一時間公開譴責陸方的跨境鎮壓。這樣的鎮壓不只發生在台灣，而是在世界各地，包含加拿大、美國、英國。

范雲指出，台灣正在加強國安法制，賴總統也宣布明年國防預算將達到GDP 3.3%，也就是北約標準，並將於2030年之前達到5%。台灣正在以行動，強化自我防衛的能力。她建議各國議員，針對中國跨境鎮壓有更進一步的反制行動，不讓中國的引渡條款，成為侵害人權的工具。

