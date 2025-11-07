憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫。聯合報系資料照

國民黨立委牛煦庭今在立法院質詢中表示，美中貿易戰休兵的背後，仍各自奉行單邊主義，中國大陸稀土出口管制，將衝擊民進黨政府推動的「五大信賴產業」，特別是無人機產業。經濟部長龔明鑫表示，政府已啟動稀土回收計畫，工研院已經具備公斤級的提煉能力，預計要在2030年前達到國內3分之1稀土自給率。

牛煦庭表示，中國大陸雖宣布延後稀土出口管制，但並非真正取消，大陸商務部同時擴編「產業安全與進出口管制局」人力，顯示北京有意將稀土政策制度化，成為長期戰略手段。這是標準的單邊主義手法，透過經濟管制影響全球科技供應鏈。政府不能再抱持「會談和緩」的幻想，應對稀土供應持續中斷的情境做好準備。

牛煦庭說，據全國商業總會2025年9月研究報告，台灣95%的稀土磁體、86%的稀土金屬化合物均仰賴中國大陸進口。稀土出口管制對台灣「五大信賴產業」，如半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊等衝擊廣泛。無人機產業首當其衝，未來可能將出現斷料危機。經濟部應盤點全國產業稀土存量，建立戰略儲備制度。

龔明鑫說，政府已啟動稀土回收計畫，工研院已具備公斤級的提煉能力，預計要在2030年前達到國內3分之1稀土自給率。牛煦庭提醒，國內產業每年稀土剛性需求約1500公斤，政府要在2030年靠回收達到年產500公斤的稀土，難度非常高。

牛煦庭更說，若大陸再進一步取消ECFA早收清單優惠，台灣傳產恐面臨生死存亡。政治意識形態不能當飯吃，產業鏈卡脖子才是眼前的危機。政府若只會喊口號，不會做準備，人民最後要面對的將是失業與通膨的現實。美中都在打單邊主義的牌，台灣卻沒有對策。政府必須冷靜評估風險，建立稀土戰略儲備，才能讓產業不被鎖喉，讓國家不被掐脖子。

國民黨立委牛煦庭。圖／牛煦庭辦公室
國民黨立委牛煦庭。圖／牛煦庭辦公室

