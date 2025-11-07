房租指數再創新高…通膨降溫但房租未降 管理費續漲撐高居住成本

根據主計總處最新調查，10月房租指數再創新高年增2.14%，年增率與上月大致持平，反映租金仍處於上漲趨勢未改變，但年增率有略為趨緩，不過家庭管理費用年增率仍達5.57%，水電燃氣年增3.76%，帶動居住類指數年增幅仍達2%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房租過去受到通膨、利率走揚、房價上漲、稅負增加與市場需求穩定等帶動下，房租指數一路呈現走揚趨勢，目前看起來利率維持穩定、通膨已經降溫，房價指數似乎有較為上漲趨緩的跡象，不過未來還有租屋新法的修訂，倘若真的通過可能市場又會產生一些新的變化。

根據主計總處統計，10月房租指數109.5，再度寫下歷史新高，其中房租指數年增率2.14%，較上月持平，年增率相較上半年年增率2.31~2.57%，已經有略為減緩的表現。

至於其他居住類物價指數，住宅維修費年增1.08%，家庭用品大致持平，不過家庭管理費用仍持續增加，年增率高達5.57%，可能與社區的人事成本、保養維護等費用增加，導致管理費調漲有關，水電燃氣費用則是年增3.76%，整體居住成本還是呈現緩增。