快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

居住類CPI重返2% 管理費持續走高、居住成本續升

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處估計，台電今年調漲電價，將使2025年全年CPI年增率增加約0.01個百分點。記者許正宏／攝影
主計總處估計，台電今年調漲電價，將使2025年全年CPI年增率增加約0.01個百分點。記者許正宏／攝影

主計總處公布最新10月消費者物價指數（CPI），其中居住類指數年增率達2.00%，終止連續六個月低於2%的局面，寫下近七個月新高。住宅管理費指數已連三個月維持在109.91的歷史高點，年增率達5.32%，顯示居住相關支出壓力再度升溫。

進一步觀察居住類下五個細項指數，年增率幾乎全面擴大。其中，房租指數年增2.14%，維持2%以上的高檔；家庭管理費用上漲5.57%，寫近九個月最大增幅；水電燃氣漲幅達3.76%，更是近11個月來新高，漲勢最為顯著。

家庭管理費用包含家事服務費、住宅管理費，還有清理水塔、家電維修等其他家庭管理費用。主計總處分析，家事服務費受到10月連假較多，相關的清潔服務增加禮金支出而上升；住宅管理費則多與社區管理費調升有關，屬易漲難跌項目，價格一旦上修，後續通常僅持平或續漲，鮮少有下修的空間。

水電燃氣指數則反映電價調漲效應。主計總處估計，台電今年調漲電價，將使2025年全年CPI年增率增加約0.01個百分點，2026年則再增0.04個百分點。雖居住類整體通膨並無高於警戒線太多，但居住成本長期呈現緩升趨勢，尤其租金與住宅管理費為固定的大筆支出，後續若再遇能源或其他成本上升，恐使民眾的居住壓力持續擴大。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北部大樓社區管理費過去多落在每坪50至90元之間，但近年新社區普遍拉高至每坪100至150元，若屬高端住宅，甚至達200至250元以上。

賴志昶分析，管理費上揚與「小宅化」趨勢有關。新建案多為小基地、低戶數設計，固定公共開銷需由較少住戶分攤，單戶成本自然提高；再加上房價高漲推升相關服務與維護費用，帶動整體管理成本墊高。雖然不同社區的管理品質，也會造成管理費有所差異，但只要小宅趨勢化不變，總體而言管理費就難以下滑。

家庭 消費者物價指數 電價

延伸閱讀

這工作剛性需求大！人力銀行：薪資3年成長20% 含金量高

700萬戶迎減稅小確幸 物價漲幅達標 免稅額、標準扣除額等調升

CPI連六月低於通膨警戒線

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

相關新聞

房租指數再創新高…通膨降溫但房租未降 管理費續漲撐高居住成本

根據主計總處最新調查，10月房租指數再創新高年增2.14%，年增率與上月大致持平，反映租金仍處於上漲趨勢未改變，但年增率...

澳洲太平洋地產深耕墨爾本20年 打造留學移居房產一站式服務

正式設立台灣分公司 參展台北國際房地產博覽會，串聯澳洲與台灣市場 隨著澳洲房地產市場穩健回升，澳洲太平洋地產投資集團（Auspacific Property Group） 宣布，將於2025年11⽉

居住類CPI重返2% 管理費持續走高、居住成本續升

主計總處公布最新10月消費者物價指數（CPI），其中居住類指數年增率達2.00%，終止連續六個月低於2%的局面，寫下近七...

創歷史單月新高！財政部公布10月出口618億美元、年增49.7%

財政部7日公布最新進出口統計。10月出口為618億美元、創歷年單月新高，年增近五成，為連續24個月正成長。

AI新時代／黃仁勳最怕電不夠 AI新賽局「掌握電力得天下」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，除了輝達台灣總部在台北落腳的話題，外界最關注他對AI前景的看法。黃仁勳日前提出警告，中國能源成本較低，監管限制也較寬鬆，恐在AI競賽擊敗美國。尤其在中國，「電力幾乎是免費」，反映他認為電力已是各國推動AI基礎建設，提升算力和國力最重要「軍火」。 美中由2018年的貿易戰轉為晶片戰，美國曾採用管制技術方式，拖延中國發展AI的腳步，現在更集中於限制敏感性AI晶片、設備、材料和人才輸中。但這樣就能壓抑中國AI技術發展？答案似乎不是如此……

新青安延長充滿盤算 政府大豪賭年輕人還會埋單？

行政院長卓榮泰近日鬆口表示，「新青安」房貸方案2026年7月到期後有可能延長，但條件上會再調整。這句話看似平淡，實則充滿政治訊號。2026年是地方選舉年，延長這項廣受年輕族群矚目的政策，無疑具有政治算盤。只是這次的延長，究竟是穩定民心的催票神器，還是讓房價繼續上揚的政策毒藥？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。