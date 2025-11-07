居住類CPI重返2% 管理費持續走高、居住成本續升

主計總處公布最新10月消費者物價指數（CPI），其中居住類指數年增率達2.00%，終止連續六個月低於2%的局面，寫下近七個月新高。住宅管理費指數已連三個月維持在109.91的歷史高點，年增率達5.32%，顯示居住相關支出壓力再度升溫。

進一步觀察居住類下五個細項指數，年增率幾乎全面擴大。其中，房租指數年增2.14%，維持2%以上的高檔；家庭管理費用上漲5.57%，寫近九個月最大增幅；水電燃氣漲幅達3.76%，更是近11個月來新高，漲勢最為顯著。

家庭管理費用包含家事服務費、住宅管理費，還有清理水塔、家電維修等其他家庭管理費用。主計總處分析，家事服務費受到10月連假較多，相關的清潔服務增加禮金支出而上升；住宅管理費則多與社區管理費調升有關，屬易漲難跌項目，價格一旦上修，後續通常僅持平或續漲，鮮少有下修的空間。

水電燃氣指數則反映電價調漲效應。主計總處估計，台電今年調漲電價，將使2025年全年CPI年增率增加約0.01個百分點，2026年則再增0.04個百分點。雖居住類整體通膨並無高於警戒線太多，但居住成本長期呈現緩升趨勢，尤其租金與住宅管理費為固定的大筆支出，後續若再遇能源或其他成本上升，恐使民眾的居住壓力持續擴大。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北部大樓社區管理費過去多落在每坪50至90元之間，但近年新社區普遍拉高至每坪100至150元，若屬高端住宅，甚至達200至250元以上。

賴志昶分析，管理費上揚與「小宅化」趨勢有關。新建案多為小基地、低戶數設計，固定公共開銷需由較少住戶分攤，單戶成本自然提高；再加上房價高漲推升相關服務與維護費用，帶動整體管理成本墊高。雖然不同社區的管理品質，也會造成管理費有所差異，但只要小宅趨勢化不變，總體而言管理費就難以下滑。