創歷史單月新高！財政部公布10月出口618億美元、年增49.7%
財政部7日公布最新進出口統計。10月出口為618億美元、創歷年單月新高，年增近五成，為連續24個月正成長。
財政部說明，隨人工智慧(AI)商機持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，科技產品出貨動能益為強勁。10月出口618.0億美元，創歷年單月新高，較上月增13.9%，較上年同月增49.7%(按新臺幣計算增42.6%)；截至10月出口5,144.5億美元，較上年同期增31.8%(按新臺幣計算增27.8%)。
10月進口392.2億美元，較上月減6.3%，較上年同月增14.6%(按新臺幣計算增9.2%)；累計1至10月進口3,926.3億美元，較上年同期增21.3%(按新臺幣計算增17.9%)。
由於人工智慧商機維持活絡，帶動相關科技產品出貨強勁，加以消費性電子新品拉貨效應發酵，10月出口上升至618.0億美元，首見跨越六百億美元，年增率高達49.7%，連續24個月正成長；進口392.2億美元，受惠於AI產業鏈之國際分工運作與出口衍生需求擴張，年增14.6%；出、進口互抵後，出超225.8億美元創下單月最高。累計1至10月出口年增31.8%、進口增21.3%。
10月出口主要貨品中，資通與視聽產品出口值改寫新高，大增1.4倍，電子零組件亦增27.7%，兩者併計增73.1%，其餘貨類平均減少0.3%，以基本金屬及其製品受全球鋼市需求疲軟拖累，年減11.6%降幅較大，電機產品則因電源及電控裝置等出貨攀升，年增17.2%。累計1至10月出口，電子零組件、資通與視聽產品合占總出口比重達73.2%，併計年增48.4%，其餘貨類僅增1.0%。
出口國家部分，10月對美國出口211.4億美元創新高，對東協107.4億美元、歐洲40.7億美元為歷年單月次。
展望未來，AI、高效能運算等新興科技應用加速推展，資料中心等基礎建設需求提升，加上科技新品相繼推出，以及進入歐美年終銷售旺季，皆可望支撐我國出口動能，惟主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性，持續干擾全球經貿活動，仍須密切關注後續發展。
