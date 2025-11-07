創歷史單月新高！財政部公布10月出口618億美元、年增49.7%

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，除了輝達台灣總部在台北落腳的話題，外界最關注他對AI前景的看法。黃仁勳日前提出警告，中國能源成本較低，監管限制也較寬鬆，恐在AI競賽擊敗美國。尤其在中國，「電力幾乎是免費」，反映他認為電力已是各國推動AI基礎建設，提升算力和國力最重要「軍火」。 美中由2018年的貿易戰轉為晶片戰，美國曾採用管制技術方式，拖延中國發展AI的腳步，現在更集中於限制敏感性AI晶片、設備、材料和人才輸中。但這樣就能壓抑中國AI技術發展？答案似乎不是如此……

2025-11-07 14:23