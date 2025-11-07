澳洲太平洋地產深耕墨爾本20年 打造留學移居房產一站式服務

正式設立台灣分公司 參展台北國際房地產博覽會，串聯澳洲與台灣市場

隨著澳洲房地產市場穩健回升，澳洲太平洋地產投資集團（Auspacific Property Group） 宣布，將於2025年11⽉7⽇⾄9⽇參加於台北世貿⼀館舉辦的「台北國際⾦融暨台灣國際房地產博覽會」。同時，集團於今年正式成立台灣辦事處，以「在地服務 × 澳洲專業」為核⼼，為台灣客⼾提供留學、移居與房產投資的⼀站式整合服務，實現跨國⽣活的無縫接軌。

澳洲太平洋地產投資集團Auspacific Property Group盛大成立。 圖／澳洲太平洋地產投資集團 提供

深耕墨爾本17年 打造亞太華⼈⾸選地產品牌

⾃2008年成立以來，澳洲太平洋地產投資集團深耕墨爾本超過17年，⽬前於市中⼼CBD擁有五間直營⾨市，是當地華⼈社區與亞太市場皆具知名度的專業地產品牌。

多年來，集團秉持「誠信、專業、責任」的品牌理念，服務超過千名海外買家與留學⽣家庭，⾒證無數夢想在墨爾本落地⽣根。

墨爾本——全球最宜居城市，長線投資⾸選

根據英國《經濟學⼈智庫（The Economist Intelligence Unit）》2025年全球宜居城市評比，墨爾本榮登全球第四名、澳洲第⼀名，墨爾本以多元⽂化與世界級教育資源聞名，吸引亞太區家庭型買家與長期投資⼈青睞。相較雪梨或布⾥斯本，墨爾本市場更穩定、學區房租⾦回報率亮眼。隨著國際學⽣⼈數攀升，短租與學區住宅需求亦持續升溫。

「墨爾本的投資價值，不僅在於房產本⾝，更在於完整的教育與⽣活環境。」

——澳洲太平洋地產投資集團總監表⽰。

維多利亞州政府更每年投入 ”5300萬美⾦（約新台幣17億元）” 推動國際教育發展與學⽣⽀持計畫，強化墨爾本作為「全球留學⾸選城市」的地位。

提供留學、移居與房產投資的⼀站式整合服務。 圖／澳洲太平洋地產投資集團 提供

透明制度 × 全⽅位售後管理，重塑海外投資標準

不同於⼀般以成交為導向的仲介團隊，澳洲太平洋地產投資集團以「全⽅位顧問＋售後管理服務」為核⼼優勢，提供從購屋到後續維護的完整服務體系，包括：

● 房屋買賣與代租代管

● 物業維護與稅務顧問

● 留學與移⺠規劃

● 學區與⽣活資訊諮詢

憑藉澳洲透明的法律制度與完善的產權保障，太平洋地產協助客⼾在海外穩健配置資產，並透過長期在地維運⽀持，讓買家即使⾝在台灣，也能即時掌握房產與租⾦狀況。

伊利莎⽩⾨店——旅客眼中的「墨爾本客廳」

位於431 Elizabeth Street, Melbourne, VIC 3000的「伊利莎⽩⾨店」鄰近維多利亞女王市場（Queen Victoria Market），是品牌最具代表性的據點之⼀。該⾨店不僅提供專業地產服務，更免費開放旅客休憩、諮詢旅遊與留學資訊，成為眾多海外旅客在墨爾本的第⼀個「家」，展現品牌「以⼈為本」的精神。

台灣辦事處啟動 服務零距離

為滿⾜台灣客⼾對海外置產、移居與留學的需求，集團於2025年正式設立台灣辦事處，以「在地諮詢、海外執⾏、跨國⽀援」三⼤主軸，提供即時諮詢與線上看房服務，並與澳洲總部實現資料共享，讓投資流程更透明、決策更安⼼。