中階移工明年可望投入旅宿業 業者盼放寬範圍、穩定人力

行政院日前拍板「跨國勞動力精進方案」，首度開放中階移工投入旅宿產業，將可從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等四項工作，以觀光旅館與一般旅館為主，民宿則暫不納入開放範圍，相關制度預計最快明年第1季上路，以紓解旅宿業長期人力吃緊問題。

1111人力銀行引用觀光署說法，現行規劃將採「1比1條件」，業者必須替1名本國勞工加薪2,000元，才能聘用1名中階移工，聘用上限為勞保投保員工數的10%。例如業者若在勞保有100名員工，最多僅能聘任10名移工。

根據1111人力銀行調查，旅宿業缺工主因包括少子化（49.4%）、青年就業意向改變（48.2%）、假日輪班與工時過長（39.6%與27.5%），以及薪資偏低（32.2%）等。1111指出，寒暑假及周末為來客高峰期，正是最缺人手的時候，但假日上班與輪班制度常讓年輕人卻步，造成人力缺口持續擴大，為搶人才、留員工，不少飯店與旅宿業者除調薪外，也祭出多項福利措施，包括提供員工餐、彈性工時、激勵與掃房獎金、年終獎金、留任與久任獎金等。

21世紀外勞仲介公司協理游礎桓表示，近年旅宿業基層房務及餐飲服務人員長期缺工，已影響營運品質與服務效率。許多業者配合政府規範申請外籍實習生，培訓後已能融入工作環境，期盼能延續實習制度，讓熟悉台灣文化與語言的外籍學生留任轉為正式人員，以穩定勞動力。

游礎桓認為，中階移工開放雖是正向突破，但旅宿業的適用範圍仍偏狹。多數業者願依中階技術人力薪資標準聘用外籍員工，並提供合理待遇與完善管理制度，希望政府能以更靈活角度檢視旅宿與餐飲業的實際人力需求，讓政策設計更貼近市場現況，兼顧產業發展與勞動權益。