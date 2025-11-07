推動新台幣改版、光復節憑弔古寧頭 陳冲：賴總統應毋忘前人表示敬意

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，近來新台幣、古寧頭都成熱門字眼，前者因中央銀行突然在立院拋出改版訊息，後者則因光復節總統賴清德只談古寧頭，箇中原因均引發坊間熱議。

陳冲表示，如果沒有1949年成功的新台幣發行（不是改版），就沒有後來經濟的發展；如果沒有民國38年的古寧頭大捷，就沒有爾後繁榮的台灣。這是多年前小學同學重聚壯遊金門時，自己站在古寧頭海灘默禱後的分享。當然，台灣經濟的發展與繁榮，是個複雜的議題，這兩者只是必要條件(necessary condition)而已，如用拉丁法諺: conditio sine qua non 或許更為傳神。

第二次世界大戰結束，台灣光復，但因戰後常併發的通膨，加上日本當局於宣布投降後大量印發用以搶購物資的台灣銀行券（許介鱗教授研究），而內地攜入金圓券也助漲物價，復以國共內戰又起，人心惶惶，據統計戰後平均年通膨達676%，1948年一枚57元的雞蛋，至1949年6月已要價7100元，民眾對貨幣已無信任，情況相當危急，不輸一次戰後的德國，或本世紀初經濟崩盤的辛巴威(Zimbabwe)，亟需貨幣改革。

但貨幣信用的建立，絕不是只有改版而已，前述辛巴威只會改版，結果愈改愈沒人要，最後印出一張十四個零的鈔券（100兆），依舊不振，就是一例。

當年台灣財政廳長嚴家淦深知此中奧妙，面對危急，事前深思熟慮，縝密規劃，然因國步艱難，手頭籌碼不多，需多方奔走，殫精竭慮。1949年6月15日嚴家淦在台灣省諮議會報告，即日起貨幣改革，新台幣限額2億元，絕不濫發，信用以向中央爭取的黃金80萬兩為發行準備，並有1000萬美元為外匯準備，另為避免物價波動，專案進口白米1萬噸，以應民生，最後再宣示停止兌換金圓券等措施，擺出陣勢就已顯示十足籌謀。

陳冲表示，外界雖有怨言，但見準備周全，中規中矩，民心頓安，一場風暴，漸次平息，並順利接軌下半年的中央政府遷台，也奠定日後經濟起飛的基礎。嚴家淦先生被譽為新台幣之父，其後歷任財政部長、院長、副總統、總統，功勳卓著，均有紀錄可稽，時下被尊為護國神山催生的幾位部長，早年皆為嚴院長時的閣員。

至於古寧頭戰役，發生在1949年10月下旬，共軍連戰皆捷，打算一舉拿下金門，結果因不熟潮汐漲退，登島9086人，多數陣亡，被俘逾3000人。

陳冲表示，自己在2018年古寧頭70周年前夕，曾有一文簡述經過，主要當時情勢混亂，無人知悉全貌，不過7年前曾在金門島上巧遇當年發出第一彈的熊班長，略悉戰況的激烈。

賴總統在光復節憑弔古寧頭，引發陰謀論，其實戰役始自1949年10月25日，光復節談談古寧頭也無不妥，只是忘了主角（光復節），難免物議。不過總統重點，應在強調國軍第一場台海勝仗、前人的犧牲換得繁榮、對抗威脅守護民主等，尚符當前政策需要，既然如此，也不應忘卻在經濟上前人的付出。

陳冲感慨，毋忘前人！ 本月為嚴前總統120歲冥誕，欣悉賴總統肯定前人的犧牲奉獻，是否也以後輩身分對以前總統表彰其功、表示敬意呢？