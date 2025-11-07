CPI連六月低於通膨警戒線

主計總處昨（6）日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48%，連六月低於2%的通膨警戒線。扣除蔬果及能源後的核心CPI年增1.84%，寫近九月來最大漲幅，顯示物價壓力仍在。

主計總處分析，10月CPI推升主因食物類價格成長，但所幸未受非洲豬瘟影響。

統計七大類中，有六類物價全面上漲，其中雜項類年漲3.18%最高，食物類漲2.02%，居住類漲2%，僅交通及通訊類跌1.4%。主計總處指出，雜項類漲幅主要來自金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲10.65%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，10月因肉類及外食費等食物類價格續漲，加上假期較多，推升旅宿等娛樂服務費用，個人照顧與家事服務費上漲，也帶動整體服務類價格上揚。