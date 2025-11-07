CPI連六月低於通膨警戒線
主計總處昨（6）日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48%，連六月低於2%的通膨警戒線。扣除蔬果及能源後的核心CPI年增1.84%，寫近九月來最大漲幅，顯示物價壓力仍在。
主計總處分析，10月CPI推升主因食物類價格成長，但所幸未受非洲豬瘟影響。
統計七大類中，有六類物價全面上漲，其中雜項類年漲3.18%最高，食物類漲2.02%，居住類漲2%，僅交通及通訊類跌1.4%。主計總處指出，雜項類漲幅主要來自金飾及珠寶等個人隨身用品價格上漲10.65%。
主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，10月因肉類及外食費等食物類價格續漲，加上假期較多，推升旅宿等娛樂服務費用，個人照顧與家事服務費上漲，也帶動整體服務類價格上揚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言