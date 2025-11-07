明年經濟 一字預測 卓榮泰選「安」 龔明鑫挑「發」
經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，行政院長卓榮泰選「安」，經濟部長龔明鑫選「發」。
卓榮泰表示，選「安」是因在後關稅時代，行政團隊以「韌性特別條例」來支撐產業，安定就業、照顧民生及強化國土安全韌性。安，就是經濟安穩，社會安定，人民安康，國家安全。在明年度中央政府總預算，行政團隊以雙金字塔為概念，帶動國家發展，讓民眾接軌AI時代、安居樂業，讓台灣在快速變動的世界經貿局勢中，能夠繼續穩健前行。
龔明鑫指出，選「發」是因明年隨AI新興應用需求強勁及加速布建AI基礎設施，帶動台灣經濟發展好，人均GDP可望首次升達4萬美元，讓經濟發展的果實為全民所共享。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言