快訊

裝求救鈴比率偏低…孤獨死頻傳 長者獨居安全現隱憂

今「立冬」晴朗偏熱 吳德榮：鳳凰颱風下周撲菲後北轉 挾狂風暴雨侵台

明年經濟 一字預測 卓榮泰選「安」 龔明鑫挑「發」

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，行政院長卓榮泰選「安」，經濟部長龔明鑫選「發」。

卓榮泰表示，選「安」是因在後關稅時代，行政團隊以「韌性特別條例」來支撐產業，安定就業、照顧民生及強化國土安全韌性。安，就是經濟安穩，社會安定，人民安康，國家安全。在明年度中央政府總預算，行政團隊以雙金字塔為概念，帶動國家發展，讓民眾接軌AI時代、安居樂業，讓台灣在快速變動的世界經貿局勢中，能夠繼續穩健前行。

龔明鑫指出，選「發」是因明年隨AI新興應用需求強勁及加速布建AI基礎設施，帶動台灣經濟發展好，人均GDP可望首次升達4萬美元，讓經濟發展的果實為全民所共享。

AI 卓榮泰 龔明鑫

延伸閱讀

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

稱核電重啟評估「與輝達投資無關」 龔明鑫說明不可控因素

影／今中午恢復活豬運輸 行政院呼籲用實際行動支持國產豬肉

行政院長卓榮泰要求境外電商限期納管 經長：不開放陸資經營電商

相關新聞

CPI連六月低於通膨警戒線

主計總處昨（6）日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48%，連六月低於2%的通膨警戒線。扣除蔬果及能源後的核心C...

淨零成績單 連三年表現佳 碳有價時代來臨 成效有望再躍進

政府訂下2050年淨零排放目標，據了解，環境部長彭啓明昨（6）日在行政院會中提出最新減碳數據，2024年排碳相較2023...

響應COP30 政院提「登月級」目標

第30屆聯合國氣候峰會（COP30）即將展開，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，政府加快減碳力道，回應全球減碳責任；環境部長...

明年經濟 一字預測 卓榮泰選「安」 龔明鑫挑「發」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，行政院長卓榮泰選「安」，經濟部長龔明鑫選「發」。

總統促機械業投入國防工業 喊話業者運用智慧化發展 實踐工業報國

台灣機械公會昨（6）日舉行80周年慶祝酒會，賴總統受邀出席致詞時當場向全國機械業喊話，明年國防預算將占GDP的3.32%...

今年經濟成長率 台經院上修為5.94%

在ＡＩ引擎帶動下，投資與出口推升台灣今年經濟動能，台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之五點九四，台經院院長張建一表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。