明年經濟 一字預測 卓榮泰選「安」 龔明鑫挑「發」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，行政院長卓榮泰選「安」，經濟部長龔明鑫選「發」。

卓榮泰表示，選「安」是因在後關稅時代，行政團隊以「韌性特別條例」來支撐產業，安定就業、照顧民生及強化國土安全韌性。安，就是經濟安穩，社會安定，人民安康，國家安全。在明年度中央政府總預算，行政團隊以雙金字塔為概念，帶動國家發展，讓民眾接軌AI時代、安居樂業，讓台灣在快速變動的世界經貿局勢中，能夠繼續穩健前行。

龔明鑫指出，選「發」是因明年隨AI新興應用需求強勁及加速布建AI基礎設施，帶動台灣經濟發展好，人均GDP可望首次升達4萬美元，讓經濟發展的果實為全民所共享。