響應COP30 政院提「登月級」目標
第30屆聯合國氣候峰會（COP30）即將展開，行政院長卓榮泰昨（6）日表示，政府加快減碳力道，回應全球減碳責任；環境部長彭啓明表示，2035國家自定貢獻（NDC3.0）減碳目標，是高度挑戰的「登月級」目標，須凝聚共識、產業協力。
COP30下周將於巴西登場，環境部今年也將成立COP30戰情中心，關注國際減碳倡議及現況。今年COP30具有歷史性意義，除了是巴黎協定第十年，各國也將交出NDC3.0目標，台灣昨日率先響應，提出登月級難度的目標。
