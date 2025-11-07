淨零成績單 連三年表現佳 碳有價時代來臨 成效有望再躍進

政府訂下2050年淨零排放目標，據了解，環境部長彭啓明昨（6）日在行政院會中提出最新減碳數據，2024年排碳相較2023年減少2.15%，相較2005年（基準年）減少約6.7%，已連三年呈現顯著減碳成果，減碳成績亮眼。

政府短期規劃，2025年目標是較基準年減碳10％，目前看來進度相對樂觀，加上2025年邁入碳有價時代，進一步透過市場力量驅動減碳，減碳成效有機會再躍進。

近年減碳趨勢

環境部昨日在行政院會上提出「2035國家自定貢獻（NDC 3.0）」報告，行政院長卓榮泰表示，面對全球淨零轉型趨勢，台灣必須以「全球共作」精神加速行動。各部會應落實旗艦計畫推動進度，持續提升產業減碳動能與技術投資，確保台灣在氣候治理中兼顧國際責任與競爭力。

彭啓明於院會報告中指出，今年1月，行政院已將NDC 3.0（beta版）提報總統府氣候變遷對策委員會，設定國家溫室氣體淨排放量「2030年減量28±2%；2032年減量32±2%；2035年減量38±2%」。環境部同步展開跨部會與社會溝通，廣納產業與民間意見，累計參與人次超過2,300人。

彭啓明強調，我國2035年減碳目標在亞洲僅次於日本，未來將依據國際情勢與技術進展滾動檢討，在兼顧國際責任與維持台灣競爭力的前提下持續精進。

根據國發會於2022年公布的「國家溫室氣體減量目標規劃」，以2005年為基準年，第二期（2021至2025年）減量目標為10%。據彭啓明在院會中說法，2024年較2005年減少6.7%，減碳曲線持續向下。

彭啓明先前曾預估，2024年全年減量幅度將達5％至6％，而2025年在景氣與產業結構調整下，有機會進一步達到8％至9％。