總統促機械業投入國防工業 喊話業者運用智慧化發展 實踐工業報國

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導
總統賴清德（右三）與台灣機械公會理事長莊大立（左三）等人，共同慶賀機械公會80歲生日。記者宋健生／攝影
總統賴清德（右三）與台灣機械公會理事長莊大立（左三）等人，共同慶賀機械公會80歲生日。記者宋健生／攝影

台灣機械公會昨（6）日舉行80周年慶祝酒會，賴總統受邀出席致詞時當場向全國機械業喊話，明年國防預算將占GDP的3.32%，目標2030年達到5%，除對外採購也要推動國防自主，呼籲業者「工業報國」，運用智慧化發展，響應政府投入國防工業。

另，針對機械產業因美國對等關稅帶來的衝擊，賴清德也強調，政府持續努力與美國達成協議，爭取關稅調降且不疊加，以及232條款爭取優惠待遇。

機械公會80周年慶祝酒會，以「榮耀80智慧升級、AI領航邁向綠色永續」為主題。包括賴總統、立法院副院長江啟臣、經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯、總統府資政沈榮津等人都到場慶賀。賴清德致詞時，除了慶祝機械公會80歲生日快樂，也代表國家表達感謝，機械公會80年來推動台灣經濟發展，寫下無數貢獻，希望能幫台灣迎來下一個輝煌燦爛的80年，在致敬過去的同時，更是站穩腳步、對未來大步向前。

賴清德指出，政府與美國談判對等關稅，除了平衡台美的貿易逆差，也希望能讓台灣的產業進一步跟美國合作；另外，政府會持續努力與美國達成協議，爭取關稅調降、不疊加，232國安調查條款爭取優惠待遇，相較鄰近國家會更具有競爭力。

他也提到，台下的出席貴賓AIT處長谷立言，應該是全美國最了解美國總統川普的政策。如果要讓美國成功再工業化，就需要機械業參與，而美國要成為全球AI中心，同樣要台灣半導體、資通訊、電子零組件協助，這兩樣台灣都可給予協助。

機械公會理事長莊大立表示，目前正是機械產業面對出口接單不易，國內市場因匯率而受日本步步進逼的時刻，機械產業需要能夠喘息的空間，政府應站在維持產業存續、保全國家重要實力的戰略角度，及時伸出援手，讓機械產業能夠站穩、重新出發。

