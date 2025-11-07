聽新聞
0:00 / 0:00

台積明運動會 張忠謀、黃仁勳可望同台

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電年度運動會明天在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達執行長黃仁勳出席，並以貴賓身分致詞，兩位科技巨擘有望同框，將引發高度關注。

台積電運動會向來是公司年度重要盛事，張忠謀每年幾乎親自出席，並在開幕時向員工致詞。今年適逢台積電擴大全球布局與ＡＩ晶片需求爆發的關鍵時刻，黃仁勳再次抵台參加，意義非同小可。這將是黃仁勳今年第四次來台，前一次來是今年八月下旬。

台積電內部稍早也發出邀請函，但除了附上員工競賽與表演節目外，並未揭露與會貴賓。據了解，台積電今年運動會同樣比照去年，邀請已退休的高層人員參加，台積電今年營收增幅將近百分之卅三到卅五，與獲利同創新高，台積電董事長魏哲家想藉這場盛會，邀請對台積電做出重要貢獻的人士與會或回娘家，分享台積電成果。

台積電 黃仁勳 張忠謀

延伸閱讀

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她！事先策畫1個月 選店暗藏巧思

黃仁勳：中國有大量自製AI晶片

黃仁勳首爾揪吃炸雞…竟獨缺輝達在韓第一供應商 外媒曝內幕

黃仁勳憶與韓國網咖淵源 龍山商場貼炸雞逗趣照

相關新聞

非洲豬瘟不影響豬價！10月CPI年增1.48％ 連6月低於通膨警戒線

主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增1.48％，已連續6個月低於2％的通膨警戒線。不過扣除蔬果及能源後的核...

今年經濟成長率 台經院上修為5.94%

在ＡＩ引擎帶動下，投資與出口推升台灣今年經濟動能，台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之五點九四，台經院院長張建一表示...

10月CPI年增率 微升至1.48%

主計總處昨天發布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點四八，雖連續六個月低於百分之二，但較九月上升○點二三個百分...

台積明運動會 張忠謀、黃仁勳可望同台

台積電年度運動會明天在新竹縣立體育場登場。台積電規畫，今年除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達執行長黃仁勳出...

外送專法拚闖關 外送平台業者籲：審慎立法、兼顧四方平衡

立法院社福衛環委員會召委廖偉翔今主持「外送平台管理暨從業人員權益保障法」公聽會，拚外送專法闖關。外送平台業者認為，該法牽...

政院踩煞車！二代健保改革惹議 卓榮泰指示衛福部「暫緩規劃」

有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝6日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。