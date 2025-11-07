10月CPI年增率 微升至1.48%

主計總處昨天發布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之一點四八，雖連續六個月低於百分之二，但較九月上升○點二三個百分點，和十月連假多，旅遊團費及住宿費漲幅大，且外食、房租漲幅仍高有關，其中外食年增百分之三點五六創廿個月最高漲幅，房租漲幅為百分之二點一四，顯示整體物價雖平穩，但外食房租漲勢仍未見下滑。

主計總處官員表示，十月ＣＰＩ上升為連假造成的短期暫時性因素，十一月除非颱風來襲造成災損嚴重才會擴大，否則應與十月相當，甚至可能縮小。

此外，豬肉價格年漲百分之九點○七，漲幅為廿個月以來最大。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，豬價上漲原因是之前天候及年初有疫病因素減少供給，近期雖因非洲豬瘟溫體豬禁運，但查核冷凍及冷藏豬肉價格並無明顯波動，因此十月漲幅與本次非洲豬瘟沒有關係。隨著豬肉恢復載運，政府出手調節維持供需平衡，豬價接下來應不會大幅波動。

主計總處指出，十月ＣＰＩ年增率百分之一點四八，其中肉類及外食費等食物類價格持續上漲，房租費用也調升，加上娛樂服務費因今年十月連假較多，旅遊團費及住宿費調漲，與個人照顧服務加贈禮金因中秋所在月分不同等暫時性因素影響，但蔬果因去年基數較高（山陀兒颱風侵襲），交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票及油料費下跌，抵銷部分漲幅。

七大類項目以雜項類漲百分之三點一八最大，主因國際黃金價格上漲，致金飾及珠寶等個人隨身用品上漲百分之十點六五，個人照顧服務費也因十月中秋節上漲百分之二點四一所致。

行政院關切的十七項重要民生物資漲幅百分之二點七三，也創廿個月高點，曹志弘說，主要是豬肉及雞蛋價格漲幅較高，其中豬肉漲幅受供給不足漲幅百分之九點○七，雞蛋則從之前跌幅超過兩成高基期逐漸回落，十月年增率轉漲百分之八點二二，創廿九個月最大漲幅。扣除蔬菜水果及能源類再剔除能源後之總指數（核心ＣＰＩ）上漲百分之一點八四，為近九個月最高。

國人關切的外食費漲幅達百分之三點五六，是廿個月以來最大，已是近一年連續漲幅大於百分之三，曹志弘指出，外食月增率都維持在○點二個百分點左右，應是廠商基於營運成本及市場競爭做價格調整，判斷外食再明顯擴大機會不大，但也沒有縮小，後續要再觀察。

曹志弘說，從國際原物料近期價格來看，油料費相較去年跌幅一成以上，其他農工原物漲跌互見，以美元計價進口物價連三年走跌，加上台幣升值，以台幣計價進口物價下跌超過百分之六，內銷品價連續七個月走跌，這些會影響廠商生產成本，內銷品價格平穩，有助抑制未來物價上漲壓力。