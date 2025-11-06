外送專法拚闖關 外送平台業者籲：審慎立法、兼顧四方平衡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
外送平台業者對於「外送專法」，呼籲審慎立法。記者趙容萱／攝影
立法院社福衛環委員會召委廖偉翔今主持「外送平台管理暨從業人員權益保障法」公聽會，拚外送專法闖關。外送平台業者認為，該法牽涉層面廣，台灣正面臨首個針對非典型勞動業的專法，盼能審慎立法，兼顧消費者外送員、商家以及外送平台業者等四方平衡。

台灣美國商會交通運輸暨物流委員會主席、Uber Eats公共政策暨政府事務總監馬培治表示，平台業者不反對法治化管理外送產業，但關鍵在細節與配套，因為牽涉層面廣、效應複雜，需要充分對話與深入研究。平台業者過去兩年多次參與勞動部會議溝通，但目前專法討論仍有許多關鍵未明。

馬培治指出，外送產業「牽一髮動全身」，消費者追求便宜、快速與高品質服務；外送員希望自由工作、獲保障與高報酬；商家盼降成本、拓展營運；平台則需增加交易量以維持運作，這四方關係彼此制衡，一旦平衡被打破，最終會影響到是付費的消費者。

馬培治強調，目前專法重點在外送員保障與平台管理，但若要提高保障、改變現有平衡，勢必帶來成本外溢效應，建議討論應更理性，邀請經濟學者等第三方參與。

馬培治認為，目前外送專法進入法制化階段，許多基本問題尚待釐清，包括政策範圍、保護對象及數據依據等。他舉例，外送員實際送餐期間平均每小時收入約270元，且工作彈性高，上線八小時不接單也不受懲罰，因此立法時需考量不同型態的外送者差異。

馬培治以紐約為例，報酬以「接單至完成」時間為基準，並兼顧背景待命時間，限制外送員無限上線；歐洲多採「僱傭推定制」，將外送員視為員工，但平台無法再提供大量彈性兼職機會，造成偶爾送餐的兼職族群被排除。

馬培治認為，若倉促立法恐導致法規環境不穩、投資信心受挫，建議審慎立法，應建立可信的研究基礎，深入評估外送員薪酬、如何兼顧彈性自由與社會保障。

